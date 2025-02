Briatore sui «poveracci che sparano su Meloni a Sanremo». Le frasi di Elodie, Giorgia e Geppi Cucciari? «Vi dico perché lo fanno» – Il video

Lo sfogo dell'imprenditore dopo che le tre artiste si sono concesse una battuta sulla premier durante i giorni del Festival

Anche Flavio Briatore ammette di guardare il Festival di Sanremo, «come tutti» spiega lui stesso in un video sui social con un look alla Vasco Rossi. C’è però una cosa che non piace quest’anno all’imprenditore. Un fenomeno che, secondo lui, è una novità: gli attacchi a Giorgia Meloni. Una mossa usata solo per farsi notare dagli artisti, spiega Briatore: «Quelli che artisticamente non sarebbero notati. Per farsi notare cosa fanno per far parlare di loro? Sparano sul nostro primo ministro, sparano sul governo».

Con chi ce l’ha Briatore?

Briatore non fa nomi e cognomi. Finora un riferimento a Meloni è arrivato da Elodie che, rispondendo a Enrico Lucci di Striscia la notizia, ha detto che non voterebbe per la leader di FdI neanche «se le tagliassero un braccio». C’è stata anche Giorgia che si è rifiutata di mandare un bacio alla premier: «Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini», aveva risposto a Lucci. E poi Geppi Cucciari, che alla stessa domanda ha rilanciato: «Glielo mando con il braccio di Elodie».

L’attacco

A chi come lei ha tirato in ballo il nome della premier, Briatore non le manda a dire: «Per me son dei poveracci, perché la politica innanzitutto non c’entra nulla con il Festival di Salerno. Poi sparare sulla prima nostra ministra che sta facendo un lavoro incredibile specialmente la sua reputazione all’estero è altissima, non abbiamo mai avuto un ministro un primo ministro con una reputazione del genere. A me fate ridere». E poi conclude, con un esplicito incitamento alla presidente del Consiglio: «A me questi artisti veramente fate ridere, sono secondo me sono dei poverini e finisce lì. Ciao ragazzi, e viva il primo ministro».

