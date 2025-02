Sanremo 2025, tutti gli ospiti della 75esima edizione del Festival

Carlo Conti ha chiamato all'Ariston artisti e cantanti di ieri e di oggi come ospiti delle cinque serate del Festival di Sanremo

Da martedì 11 al gran finale di sabato 15 febbraio al Festival di Sanremo 2025 si alternano i 29 artisti in gara (erano 30 prima del ritiro di Emis Killa) e altre decine di cantanti nella serata dei duetti, quella di venerdì 14 febbraio. Oltre a loro però, e alle co-conduttrici e ai co-conduttori che Carlo Conti ha scelto per affiancarlo nella 75esima edizione del Festival, il presentatore toscano che è anche direttore artistico ha chiamato alcuni ospiti italiani e internazionali per riempire le lunghe serate sanremesi.

Chi sono le co-conduttrici e i co-conduttori

Tanta varietà all’Ariston nelle cinque serate di Festival per quanto riguarda i conduttori e le conduttrici che saliranno sul palco accanto a Carlo Conti per presentare gli artisti in gara. Ci sono volti noti della Rai, come Antonella Clerici, ma anche dei programmi Mediaset, come Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi. E poi cantanti, come Mahmood ed Elettra Lamborghini, vip come Miriam Leone, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio, e professioniste della risata come Geppi Cucciari e Nino Frassica.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2025

Gli annunci sugli ospiti delle cinque serate di Sanremo 2025 sono arrivati alla spicciolata. Carlo Conti ha puntato tutto sulla musica, come si evince dalla lista di celebrità chiamate a partecipare a questa edizione.

martedì 11 febbraio: Lorenzo Jovanotti Cherubini , la star israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che canteranno insieme;

Jovanotti , la star israeliana e la cantante palestinese che canteranno insieme; mercoledì 12 febbraio: torna anche Damiano David, vincitore con i Maneskin nel 2021

giovedì 13 febbraio: Duran Duran, alla loro terza apparizione all’Ariston

Oltre a loro, vengono consegnati i premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti

Chi sono gli ospiti sugli altri palchi

Anche quest’anno sono previsti altri palchi paralleli alla grande festa dell’Ariston. Su quello galleggiante della Costa Toscana si esibiscono i Planet Funk e Gigi D’Agostino. È previsto poi un altro palco in piazza Colombo a Sanremo. Sul Suzuki Stage i presentatori Mattia Stanga e Jody Cecchetto avranno cinque artisti per ogni serata del Festival principale. Chi sono gli artisti sul Suzuki Stage:

martedì 11 febbraio: Raf

mercoledì 12 febbraio: BigMama

giovedì 13 febbraio: Ermal Meta

venerdì 14 febbraio: Benji & Fede

sabato 15 febbraio: Tedua

Lo speciale Sanremo 2025