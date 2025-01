Duetti Sanremo 2025, Conti svela la lista: tra gli ospiti Lazza, Il Volo, Annalisa, Toquinho. E Topo Gigio

Sei concorrenti in gara hanno scelto di duettare tra di loro. Cinque canzoni in lingua inglese, mentre Franco Califano, Fabrizio De André e Pino Daniele sono stati scelti due volte

Con l’annuncio definitivo dei duetti durante il Tg1 delle 13:30, Carlo Conti esaurisce l’hype pre Festival di Sanremo 2025. Ora non tocca che aspettare l’11 febbraio, quando si apriranno le porte del Teatro Ariston. Conti, nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse, che è anche intervenuto sul regolamento per quel che riguarda la serata del venerdì, una delle più attese dal pubblico a casa negli ultimi anni. Due le novità fondamentali portate dal conduttore toscano riguardo la scelta dei duetti. La prima riguarda la gara, ovvero rendere la serata dei duetti una competizione a parte, che avrà un proprio vincitore (scelto dal pubblico a casa tramite televoto, sala stampa e radio) ma i cui voti non influiranno su quelli per decidere chi sarà a vincere, l’indomani, il Festival di Sanremo. La seconda riguarda l’artista da coinvolgere nella propria esibizione: Conti ha reso possibile scegliere per il proprio duetto un altro artista del cast di questo Festival, opzione scelta da sei concorrenti in gara. Il conduttore toscano preannuncia anche la consegna di due premi alla carriera: Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Sanremo 2025, i duetti della quarta serata