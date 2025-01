Sanremo 2025, i pronostici dopo i preascolti della stampa: Giorgia ancora favorita, sale Olly e precipita Elodie

Secondo i bookmaker di Sisal, Giorgia è ancora la favorita. Fuori dai giochi invece Fedez e Tony Effe

Secondo i bookmaker di Sisal, dopo i preascolti con la stampa, è ancora Giorgia la favorita per la vittoria della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma dall’11 al 16 febbraio nella cittadina ligure. I pagelloni pubblicati tra ieri e oggi su molte testate (qui trovate quello di Open) diventano tradizionalmente fondamentali come prima uscita relativamente pubblica dei brani in gara e anche come ultima vera deviazione delle quote per provare a capire, a scatola chiusa, su chi puntare per chi abbia voglia di aggiungere un pò di pepe alla visione dello show.

Sisal ha raccolto le impressioni della stampa e le ha tradotte in quotazioni per le scommesse sulla propria piattaforma. Alla vigilia dei preascolti Giorgia risultava essere la favorita e così rimane anche oggi, la sua vittoria con La cura per me infatti è data a 4,00. Impennata per Olly, il cantautorapper genovese, nuovo idolo della Gen Z ed esordiente a Sanremo conquista un ipotetico secondo posto con una quotazione pari a 6,00. Tutt’altro che esordienti Achille Lauro (il vincitore secondo i nostri di pronostici) e Irama, entrambi quotati 7,50. Per molti Mille vote ancora il brano con cui gareggia Rocco Hunt riporterebbe il rapper ai (bei) tempi di Nu juorno buono, il brano con cui nel 2014 si aggiudicò Sanremo Giovani dando il via ad una brillante carriera, tutto ciò gli permette di essere quotato a 9,00.

Scendono nelle quotazioni Elodie e Coma_Cose

Chi non ha convinto la stampa facendo impennare le quote è Elodie, la sua vittoria con Dimenticarsi alle sette è quotata a 16,00. Stessa valutazione anche per Noemi con il suo brano, Se t’innamori muori, scritto per lei dalla coppia Mahmood/Blanco, e di Brunori SaS che, praticamente all’unanimità, porta il miglior brano di questa edizione del Festival: L’albero delle noci. Probabile per lui che le quote si abbassino parlando del Premio della Critica Mia Martini, quello decretato dai voti della sala stampa, un riconoscimento prestigioso che il cantautore calabrese sicuramente si giocherà con Simone Cristicchi e la sua struggente Quando sarai piccola, che però per la vittoria finale è quotato a 25,00. Più giù, quotati a 33,00, i brani di Lucio Corsi e dei Coma_Cose, due progetti che provengono dallo stesso ambiente indie ma in due fasi della carriera diametralmente opposto, il primo rappresenta il cantautorato puro, molto apprezzata la sua Volevo essere un duro, i secondi invece con la loro Cuoricini hanno lasciato un pò perplessi gli accreditati della stampa.

Improbabili vincitori

Un bel gruppone di artisti invece è stato relegato a quota 40, parliamo di Willie Peyote, che porta l’unico brano di matrice sociale e politica sul palco dell’Ariston, Francesco Gabbani, che con un brano di spudorata positività convince fino ad un certo punto, Joan Thiele, sulla carta forse la meno conosciuta del cast di Carlo Conti ma in gara con un brano sofisticato e molto piaciuto, e poi il team del producer Shablo, che si presenterà accompagnato da tre generazioni di rapper diverse: Guè, Joshua e Tormento con quello che è il brano dalle sonorità più rap in gara. Quota 50,00, quindi pronosticati ben lontani dal podio, Clara, Francesca Michielin, The Kolors, Tony Effe e Gaia, ma attenzione, perché i The Kolors gareggiano con una hit praticamente dichiarata e Tony Effe è indiscutibilmente il cantante più discusso del 2024 e avrà molti riflettori addosso, bisognerà solo capire come il suo giovane pubblico di appassionati di trap riceverà il suo brano dichiaratamente califaniano. Altro gruppone a quota 66,00 dove troviamo il brano dalle tonalità fosche di Fedez, Massimo Ranieri con un brano scritto per lui da Tiziano Ferro e Nek, la vincitrice di Amici Sarah Toscano con un pezzo assai gracilino, Rose Villain e Bresh. Ancor più lontani dalla vetta Serena Brancale, anche lei in gara con un brano assai danzereccio, e i Modà che portano un pezzo che molti hanno giudicato abbastanza datato. Sorprende la quotazione di Emis Killa e Rkomi (200,00), il primo è un rapper che per l’occasione sanremese declina il suo rap duro e puro in un pop abbastanza ammiccante, il secondo invece si presenta con un pezzo assai cupo, assai introspettivo, ma decisamente tra i migliori mai proposti al mercato. Chi invece tocca addirittura quota 300,00, quindi per Sisal impossibile la sua vittoria, è Marcella Bella.