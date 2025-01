Sanremo 2025, le pagelle delle 30 canzoni ascoltate in anteprima

Alla fine dei preascolti con la stampa Carlo Conti risponde così a chi gli chiede come mai non ha mantenuto la promessa di abbassare a 24 il numero dei big in gara al Festival di Sanremo: «Mi sono trovato in difficoltà nell’escludere sei canzoni». In realtà il parere, piuttosto unanime, della sala stampa è che ne avrebbe potute eliminare anche più di quelle sei che gli hanno messo il dubbio, perché la qualità dei brani è ben poco soddisfacente, ma soprattutto: nessuna sorpresa, pochissime e non stupefacenti deviazioni da parte degli artisti in gara. Tutti fanno quello che il pubblico ci si aspetta che facciano. Le tematiche, come Conti aveva preannunciato, sono decisamente poco impegnative. C’è tanto amore, e anche qui nessuna sorpresa, che sia per familiari stretti o ex. Tanta introspezione, spesso piuttosto farlocca, e a parlare di politica, di sociale, in un momento così delicato tra l’altro, è rimasto solo (ricordiamolo: su 30) Willie Peyote, come quel soldato che nessuno ha avvisato che la guerra è finita. Menomale. Manca il rock, cosa per la quale Conti si dice assai dispiaciuto. E se parliamo di generi, non possiamo dedicare un pensiero al rap, sulla carta ben rappresentato, se non fosse però che Sanremo ha questa straordinaria capacità di ammorbidire anche gli esponenti più duri e puri, così effettivamente, a parte Willie Peyote, Fedez e la squadra di Shablo, tutti gli altri – compresi Emis Killa e Tony Effe – decidono di prendere una strada decisamente più comoda e consona al pubblico agé che dovranno affrontare all’Ariston e a casa. In generale ci sono meno hit (o tentativi di hit) rispetto al Festival di Amadeus, ma molte di queste non sono del tutto efficaci e il loro destino, nonostante il forte trampolino di lancio, potrebbe essere quello di mimetizzarsi e dispersi nei meandri di questa affollata nuova discografia.