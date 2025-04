Jeff Bezos e il mega-matrimonio a Venezia, spunta la lista degli invitati: 27 cambi d’abito, super budget e la famiglia Trump al completo. Chi ci sarà

Le nozze dopo una tre giorni di festeggiamenti, tra il 24 e il 26 giugno. Tre hotel bloccati, un'isola prenotata e. il super-yacht da 500 milioni ormeggiato per le feste

Tre i giorni di festeggiamenti e 27 gli abiti che Lauren Sanchez, giornalista e promessa sposa del miliardario americano Jeff Bezos, indosserà a Venezia per le feste nuziali tra il 24 e il 26 giugno. Mezza città prenotata, il super-yacht Koru da 500 milioni di dollari ormeggiato al largo del rii, tre tra i più prestigiosi alberghi – Aman Venice, Gritti Palace e St. Regis – bloccati per l’occasione. In totale, stima il Daily Mail, un minimo di 30 milioni di dollari per il fatidico «sì». Per dirla con il fratello di Jeff Bezos: «Un matrimonio principesco, al pari di quello di Lady Diana nel 1981». Anche se non si tratta di nobili dal sangue blu, la lista dei circa 200 invitati è la créme de la créme delle colline hollywoodiane e di Wall Street. Per loro sono pronte suite da 9mila euro a notte, in totale 2,7 milioni di dollari.

La lista dei vip invitati: Donald Trump ci sarà?

Sull’isola di San Giorgio, dove Lauren Sanchez e Jeff Bezos il 26 giugno si metteranno le fedi al dito, solo una ristrettissima cerchia di imprenditori e star. Da Leonardo Di Caprio a Barba Streisand, da Eva Longoria a Oprah Winfrey. Fino a Kim Kardashian e alla coppia Orlando Bloom-Katy Perry, che con la giornalista è stata parte dell’equipaggio spaziale tutto femminile del Blue Origin. Non mancano i super ricchi: Bill Gates, Micheal Boulos e la famiglia Trump. Al completo? I quotidiani americani lo ipotizzano solamente. Di certo a ricevere l’invito sono stati i figli del presidente americano Donald Trump Jr., Tiffany Trump e Ivanka Trump (con compagni). Al momento la partecipazione dell’inquilino della Casa Bianca, di cui Jeff Bezos è stato tra i principali finanziatori e supporter durante l’ultima campagna elettorale, è dubbia.

Il legame con Dolce & Gabbana e la tentazione di imitare George Clooney

Per gestire 200 top guest Jeff Bezos ci ha messo ben poco: è bastato mettere mano al portafoglio e prenotare una flotta di circa 30 taxi e qualche isolotto per le feste. Niente che Venezia non sia in grado di gestire, ha rassicurato il primo cittadino Luigi Brugnaro. E di italiano, oltre alla location, ci saranno probabilmente anche i vestiti della sposa. È stato lo stilista Domenico Dolce a prendersi carico dei primi sondaggi in loco, quando ancora non era stato deciso il luogo del matrimonio. E proprio da una maison milanese di Dolce & Gabbana i futuri sposi sono stati visti uscire. O forse, ha anticipato una testata americana, Lauren Sanchez ha prestato ascolto alla direttrice di Vogue Anna Wintour. Sarebbe stata lei a indicarle in particolare un modello dello stilista Oscar de la Renta, già scelto da Amal Alamuddin per il suo «sì» con George Clooney. Anche questo nella cornice di Venezia.