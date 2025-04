Jeff Bezos spedisce la fidanzata e Katy Perry nello spazio. La cantante: «Lo sognavo da 15 anni»

Il volo previsto per le 13.30 (ora italiana) di lunedì 14 aprile durerà in totale poco più di 10 minuti. Le sei passeggere potranno sganciarsi e fluttuare in assenza di gravità prima del rientro

La navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, società fondata da Jeff Bezos, ovvero Mr. Amazon, è pronta al lancio, e non si tratta di un lancio come tutti gli altri. L’equipaggio è composto infatti da sole donne, cosa che non accadeva dal 1963, quando la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova completò in solitaria 48 orbite terrestri in tre giorni. Ma soprattutto queste donne non sono donne qualsiasi, ma Very Important Person: la conduttrice tv Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen, l’ingegnera aerospaziale Aisha Bowe e poi Lauren Sánchez, che è la fidanzata di Bezos. E poi il nome che proprio non ti aspetti: Katheryn Elizabeth Hudson, cantautrice californiana classe 1984, conosciuta da tutti come Katy Perry. «Regina del Camp» come è stata definita da riviste specializzate come Vogue e Rolling Stones, 200 milioni di copie vendute in carriera dall’esordio nel 2001, tredici nomination ai Grammy, vincitrice di cinque American Music Awards, altrettanti Billboard Music Awards, un BRIT Award e sette MTV Video Music Awards. Katy Perry è anche la prima artista donna a raggiungere un miliardo di visualizzazioni su YouTube con il video di Dark Horse, nonché la prima a raggiungere quattro miliardi di visualizzazioni con il video di Roar. E ora, anche astronauta. «Sono 15 anni che sognavo di andare nello spazio – ha scritto ieri sul proprio profilo Instagram la cantautrice di Santa Barbara – e domani quel sogno diventa realtà».

Il lancio

«Porteremo il glamour nello spazio»» ha dichiarato Lauren Sánchez durante la presentazione delle tute che lei e le sue compagne di viaggio indosseranno per la loro missione spaziale. La partenza è prevista dal sito Texas alle 8:30 (ora locale, le 13:30 in Italia), ma l’orario potrebbe cambiare a seconda delle condizioni meteorologiche. Il volo suborbitale dovrebbe durare poco più di 10 minuti e raggiungerà un’altitudine di 100 chilometri, portando le sei passeggere appena sopra la linea di Kármán, un confine invisibile tra l’atmosfera terrestre e lo Spazio. L’equipaggio di Blue Origin avrà la possibilità di sganciarsi brevemente e fluttuare in assenza di gravità prima di tornare nel deserto del Texas con un atterraggio assistito da paracadute.