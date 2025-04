Chi è Chen Rui, il Trump cinese che imita alla perfezione il presidente Usa – Il video

Insegnante di inglese, è cinese al 100% e non è nemmeno mai stato negli Usa. Eppure, chiudendo gli occhi, la sua voce è indistinguibile da quella di Trump

Il timbro vocale, la ripetizione dei concetti chiave due volte ciascuno, l’esagerazione. A occhi chiusi, la voce riprodotta dagli altoparlanti del telefono è praticamente indistinguibile da quella di Donald Trump. Eppure a parlare a milioni di follower sui social non è il presidente degli Usa, ma un suo imitatore cinese. Aprendo gli occhi, si nota che anche la gestualità del corpo e la posizione della bocca sono le stesse. Trumpbyryan è il nome scelto su TikTok. «Chinese Trump» la descrizione del profilo su cui si avvicendano video visti svariati milioni di volte. Il suo vero nome è Chen Rui. È originario di Chongqing ed è di madrelingua cinese. Ma ha studiato l’inglese e la cadenza di Trump a menadito.

Come ha fatto a imitare Trump così bene

Noto anche con il suo soprannome occidentale – Ryan – insegna l’inglese sui social ed è specializzato nel marketing. Molti dei suoi video hanno a che fare con la sua città e la cultura culinaria locale. Chen stesso si definisce sovente un tipico abitante di Chongqing. Un fan che lo avvicina in un ristorante locale in uno dei suoi video afferma che proprio questo è uno dei motivi per cui lo apprezza così tanto. Chen «incarna davvero il carattere schietto» della città. La cosa più impressionante è che Chen non ha mai studiato all’estero né è mai stato negli Stati Uniti, sebbene ammetta di aver lavorato all’estero a un certo punto. «Ho iniziato come una persona piuttosto normale, imparando l’inglese in Cina», spiega citato dal South China Morning Post. Aggiunge di aver «affinato lentamente» il suo inglese parlato fino a raggiungere il livello attuale.