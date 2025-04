Groenlandia, silurata la comandante della base Usa Pituffik dopo le critiche a JD Vance: «Voleva sovvertire il programma di Trump»

Susannah Meyers aveva inviato un messaggio sconfessando le accuse di Vance alla Danimarca, considerata incapace di difendere la Groenlandia

È stata rimossa dal suo incarico la colonnella Susannah Meyers, fino a poco fa comandante della base militare statunitense di Pituffik, in Groenlandia. La decisione è arrivata dopo che, in una mail interna inviata il 31 marzo, la militare aveva preso le distanze dalle affermazioni del vicepresidente J.D. Vance, che tre giorni prima, in visita alla base, aveva duramente attaccato la Danimarca per come gestisce l’isola artica, accusando Copenaghen, nello specifico, di non difenderla dalle minacce di Cina e Russia. La Groenlandia, seppur dotata di ampia autonomia è uno dei territori della corona danese.

La colonnella: «Il discorso di Vance non riguarda la base»

Vance aveva anche accusato la Danimarca di non fare abbastanza per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. Parole che la colonnella Meyers aveva definito inadeguate, esprimendo dissenso in un messaggio rivolto al personale della base miliatare della base. Meyers si era limitata a scrivere: «Non ho la presunzione di comprendere la politica attuale, ma quello che so è che le preoccupazioni dell’amministrazione statunitense discusse venerdì dal vicepresidente Vance non riguardano la base spaziale di Pituffik».

La Difesa Usa: «Messa in discussione la catena di comando»

In seguito alla mail di Meyers, il Dipartimento della Difesa ha annunciato ufficialmente la rimozione di Meyers dal comando della base. Il portavoce del Pentagono ha giustificato il provvedimento accusando la colonnella di aver messo in discussione la catena di comando e di aver tentato di «sovvertire il programma politico dell’amministrazione Trump». Al posto di Meyers è subentrato il colonnello Shawn Lee. «Ci si aspetta che i comandanti aderiscano ai più elevati standard di condotta, soprattutto per quanto riguarda l’imparzialità nello svolgimento dei loro doveri», ha affermato la US Space Force in una nota rilasciata ieri sera.