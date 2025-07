Il treno della Regina Elisabetta è troppo caro pure per Re Carlo, addio al Royal train: quanto costano i viaggi dei reali britannici

Nove carrozze di cui una dedicata a Carlo III. La decisione arriva per i costi di manutenzione e di stoccaggio troppo elevati

Il treno reale fermerà la sua corsa dal 2027, quando scadrà il contratto di manutenzione. La decisione arriva da Re Carlo III in persona, che ha deciso di sacrificare il Royal train per alleggerire il bilancio della casa reale di Windsor. Il treno a nove carrozze è stato utilizzato sin dall’epoca vittoriana per viaggi ufficiali. Inoltre era tra i mezzi preferiti della Regina Elisabetta II e del suo consorte, il duca di Edimburgo.

I costi di mantenimento troppo elevati

La ragione alla base della mossa è il costo di stoccaggio e di manutenzione del treno, in rapporto al suo effettivo livello di utilizzo. Per di più, come riporta la testata britannica The Independent, rispetto a un tempo, oggi la famiglia reale può fare affidamento su mezzi più veloci e sicuri. Primi fra tutti due nuovi elicotteri acquistati da poco da Buckingham Palace. Nonostante la decisione, Carlo III ha fatto sapere di essere molto affezionato al mezzo, che comprende anche una carrozza costruita appositamente per lui a metà degli anni Ottanta.

I numeri del reddito privato del sovrano britannico

Intervistato da The Independent, il responsabile della gestione del reddito privato del sovrano britannico James Chalmers ha descritto la decisione di dismettere il treno reale come un esempio di «disciplina fiscale» che i Windsor stanno applicando sempre più nella gestione dei proprio affari. «Il Royal train è stato senza dubbio parte della vita della nazione per molti decenni, amato da tutti quelli che sono stati coinvolti nella sua manutenzione o nei suoi viaggi», ha detto Chalmers. I bilanci annuali hanno mostrato che la sovvenzione sovrana per sostenere i doveri ufficiali della famiglia reale rimarrà per il quarto anno consecutivo di 86,3 milioni di sterline (circa un miliardo di euro), mentre i viaggi reali sono aumentati di 500.000 sterline a 4,7 milioni di sterline (quasi 6 milioni di euro) e i costi salariali sono saliti da 2 milioni di sterline a 29,9 milioni di sterline (quasi 35 milioni di euro).

Gli ultimi viaggi del Royal train

«Prima che finalmente prenda congedo dal proprio servizio, la nostra speranza è che il treno faccia le ultime visite in alcune parti del Regno Unito» ha spiegato Chalmers. Intanto, a breve dovrebbero iniziare le discussioni sulla ricerca di un deposito per il mezzo storico. Non è da escludere che il treno possa essere esposto al pubblico, per valorizzare la sua storicità.