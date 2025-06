Meghan Markle scatenata col pancione, il balletto privatissimo col principe Harry per gli auguri alla figlia Lilibet – Il video

In occasione del quarto compleanno della figlia, Meghan ha postato sui social media un video inedito in cui lei e il principe Harry ballano al ritmo di «The Baby Momma Dance» poco prima del parto. Ma non mancano le critiche

«Quando il cibo piccante, le camminate e l’agopuntura non hanno funzionato… c’era solo una cosa da fare». Con un video privato e inedito, Meghan Markle ha celebrato il quarto compleanno della figlia Lilibet. Nelle immagini rimaste private negli ultimi quattro anni, si vedono l’attrice, con il pancione tenuto teneramente tra le mani, e il principe Harry mentre improvvisano qualche mossa di danza e twerk, al ritmo di The Baby Momma Dance di Starrkeisha, in una stanza dell’ospedale affianco al letto. Un disperato tentativo, evidentemente poi andato a buon fine, di accelerare il parto.

Le critiche: «Pubblicate video privati, ma vi siete allontanati per proteggere la privacy»

Il video, diventato virale, ha attirato anche commenti acidi. In particolare, alla ex coppia reale inglese è rimproverata la mancanza di coerenza dopo che, nel 2020, i due si erano allontanati dalla Royal Family per «vivere una vita più riservata». In realtà nel 2022 la coppia aveva negato di aver preso le distanze da Buckingham Palace per questioni di privacy.