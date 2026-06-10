Milo Infante lascia la Rai, verso uno spazio d’oro su Mediaset. La lite con Bruzzone, lo scontro con Vespa: perché se ne va dopo il boom di ascolti

Soprattutto con il caso Garlasco, il giornalista aveva ottenuto cifre di tutto rispetto negli ascolti Rai. Eppure contro di lui sembrava in atto una sorta di guerriglia. Finché non ha deciso di passare alla concorrenza

Milo Infante ha rassegnato le dimissioni dalla Rai ed è già stato annunciato il suo arrivo a Mediaset. La comunicazione è arrivata questa mattina, quando il giornalista ha formalizzato la sua lettera al capo del personale. L’azienda ha confermato la notizia con una nota ufficiale: «si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale».

Chi è Milo Infante e perché lascia la Rai

Infante era vicedirettore dell’Approfondimento in Rai e conduceva su Rai 2 i programmi Ore 14 e Ore 14 sera, entrambi con buoni ascolti. In particolare, gli speciali dedicati al caso Garlasco avevano portato numeri significativi alla rete. Già dall’8 giugno scorso, come riferito da la Repubblica, circolavano voci di un suo possibile passaggio a Mediaset, destinazione che oggi trova conferma, per avere molto probabilmente uno spazio in prima serata. Certo in Rai negli ultimi tempi non aveva avuto vita facile. Contro di lui si era lamentato Bruno Vespa, perché il suo programma di cronaca nera andava in onda su Raidue contemporaneamente a Porta e Porta. Infante aveva pure accettato la striscia di Tommaso Cerno «Due di picche», in onda prima del suo «Ore 14». Non ultima la lite con Roberta Bruzzone, avvenuta lo scorso novembre dopo una lunghissima collaborazione. Il caso era anche finito davanti al Comitato etico della Rai, portato dallo stesso Infante, che ne avrebbe discusso anche ovviamente con i direttori Rai di competenza.

Il mancato rilancio della Rai e il domino del palinsesto

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Infante si attendeva un segnale di maggiore apprezzamento da parte dell’ad Giampaolo Rossi, che però non è arrivato. Nei giorni scorsi si era parlato di un tentativo della Rai «per trattenerlo», evidentemente andato a vuoto. Sullo sfondo c’era anche un possibile effetto domino nel palinsesto: se Alberto Matano fosse approdato a Domenica in, per Infante si sarebbe aperta la porta di La vita in diretta. Uno scenario che ora, con le sue dimissioni, è definitivamente tramontato.