Ore 14, la battuta del magistrato che irrita il conduttore: «Un coltello così, lo uso per uccidere mia moglie…» – Il video

Negli studi di Rai 2 durante la puntata di «Ore 14» condotta da Milo Infante ci sono stati attimi di tensione. Mentre in studio si parlava del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno reo confesso, Infante chiede al sostituto procuratore Antonio Tanga l’utilizzo del «coltello bilama» arma con cui l’uomo avrebbe ucciso la moglie.

Infante sottolinea: «Chi ha un coltello bilama in cucina? A me viene in mente quello del subacqueo, con una lama dentata e una affilata». Tanga risponde: «Ce ne sono tanti in vendita. Sì, ne ho uno anch’io». E Infante rincara: «Per cosa lo usa?». Il magistrato risponde: «Per uccidere mia moglie».

Infante ha subito reagito male alle parole della toga: «Brutta battuta, di cattivo gusto. Stiamo parlando di un femminicidio e lei fa una cosa del genere?». Tanga ha rivendicato «un piccolo accenno di goliardia nera», ma il conduttore ha chiuso l’incidente con un rimprovero netto. Un siparietto che non è passato inosservato sui social.