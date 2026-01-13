Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio

Secondo le voci del paese c'era una «separazione in casa» alla quale presto sarebbe dovuto seguire il divorzio

Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vive con il marito in una villetta della cittadina sul lago di Bracciano a nord di Roma. Ma secondo le voci del paese c’era una «separazione in casa» alla quale presto sarebbe dovuto seguire il divorzio. Sembrerebbe che l’udienza si sarebbe tenuta a giorni.

La scomparsa di Federica Torzullo

La 41enne, il cui cellulare risulta spento, non soffriva di nessuna patologia psichica. È descritta da tutti, racconta oggi Il Messaggero, come «professionista esemplare». A dare l’allarme è stato il marito Claudio, 45 anni, figlio dell’assessore alla sicurezza di Anguillara. L’uomo ha denunciato il pomeriggio del 9 gennaio. Secondo le sue dichiarazioni è uscita al mattino per andare al lavoro senza tornare a casa. Nel fine settimana era in programma un incontro con amici e parenti. Gli inquirenti hanno riscontrato alcune incongruenze nelle parole di Claudio. L’automobile di famiglia e il suo cellulare sono stati sequestrati. Così come l’abitazione. Le pattuglie sono state viste dai vicini davanti alla casa, ma anche nella sede di ricovero di attrezzi dell’azienda del marito della scomparsa.

Le ruspe

Poi i militari sono tornati con le ruspe. Alcuni dipendenti avrebbero raccontato agli investigatori che venerdì il 45enne sarebbe arrivato a lavoro più tardi del solito. Nessuna videocamera di sorveglianza ha inquadrato la donna all’esterno dell’abitazione. L’ultima immagine sarebbe addirittura di giovedì intorno alle 23, quando la 41enne sarebbe rientrata a casa. Federica è alta 1, 80, pesa circa 80 chili, è di corporatura media, ha capelli castani e occhi neri. Ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.