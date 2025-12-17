Roberta Bruzzone, attacco frontale a Milo Infante e alla Rai: lei va in diretta alla stessa ora su Youtube – Il video

La scelta della nota criminologa, a lungo commentatrice di «Ore 14» su Rai2. Perché ha preferito il suo canale Youtube e la rottura con Milo Infante

Roberta Bruzzone ha annunciato una diretta sul suo canale YouTube per domani 17 dicembre, durante la quale analizzerà due casi di cronaca recenti, il neonato di 3 mesi ricoverato a Vasto a causa di un’intossicazione da detersivo e il caso di Lorenzo Paolieri, il 32enne ritrovato morto in un baule da almeno due anni. Con questa iniziativa, la nota criminologa potrebbe finire per fare concorrenza, seppur su piattaforme diverse e non necessariamente in modo volontario, al programma Ore 14 di Milo Infante, in onda su Rai 2 e dedicato proprio alla cronaca.

Perché Bruzzone ha deciso di andare in diretta su Youtube

L’orario scelto da Bruzzone, dalle 14 alle 15, coincide con quello della trasmissione Rai. Nel post social con cui ha annunciato la diretta, Bruzzone ha chiarito i suoi obiettivi: «Non parleremo di gossip. Non inseguiremo titoli urlati. Entreremo dentro la dinamica psicologica, dentro le responsabilità, dentro le zone d’ombra che spesso nessuno spiega davvero», si legge.

La polemica con ore 14

Roberta Bruzzone, inoltre, era ospite fissa di Milo Infante, ma nelle scorse settimane era emerso che non avrebbe più partecipato al programma. La stessa criminologa aveva chiarito la situazione dopo alcune indiscrezioni: «Voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica. Giunti a questo punto della mia carriera, ritengo doveroso concentrarmi su ciò che davvero merita di essere divulgato», aveva spiegato.

Bruzzone e la «trattativa che non esiste» sugli orari in Tv

E riguardo ad alcune ricostruzioni diffuse dalla stessa trasmissione Ore 14, Bruzzone aveva precisato: «Le versioni fornite da Ore 14 circa una presunta trattativa, un mio presunto veto sugli orari o addirittura una mia richiesta di essere invitata “solo al pomeriggio” sono totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso. Semmai quella è stata una richiesta avanzata da uno dei responsabili del programma… non certo da me, per tentare di salvare il salvabile». E ancora: «Da parte mia non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne. Qualsiasi narrazione diversa da questa è falsa», aveva aggiunto.