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È morta Patrizia Caselli, addio alla conduttrice che mollò tutto per seguire Craxi in Tunisia: la carriera in Tv, il tumore e l’adozione

10 Giugno 2026 - 12:29 Giulia Norvegno
Patrizia Caselli
Patrizia Caselli
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È morta ieri al Policlinico di Milano Patrizia Incerti Caselli, attrice e conduttrice televisiva nata nel capoluogo lombardo il 13 maggio 1960 e scomparsa a 66 anni per complicazioni cardiache. Lo comunica la famiglia all’Ansa. Nel 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di un carcinoma polmonare al terzo stadio.

Chi era Patrizia Caselli: carriera in Rai e nelle tv private

Tra gli anni Ottanta e Novanta era diventata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, lavorando sia in Rai che nelle emittenti private. Aveva preso parte a programmi come Bella d’estate, La rete, Detto tra noi e Se fosse…, affiancando in carriera personalità come Walter Chiari e Luciano Rispoli. Negli ultimi anni era tornata in video come opinionista in diversi programmi Mediaset.

La vita privata: da Craxi al figlio François

Dopo il 1994 aveva lasciato il mondo dello spettacolo per trasferirsi ad Hammamet accanto a Bettino Craxi, con cui rimase fino alla morte del leader socialista nel 2000. In seguito aveva sposato il medico Alberto Bossi e adottato un figlio, François, cresciuto lontano dai riflettori e al quale era profondamente legata. I funerali si terranno venerdì 12 giugno a Milano. Sul suo profilo Facebook sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo.

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