Il Principe Harry alla Bbc: «Voglio riconciliarmi con la famiglia reale»

In un'intervista con l'emittente inglese si definisce sconvolto dalla decisione della Corte d'appello di Londra sulla revoca della scorta

Vuole una riconciliazione con la Famiglia Reale. Parola del principe Harry in una intervista alla Bbc, dove racconta la sua vita dopo il traumatico strappo del 2020. «Ci sono stati tantissimi disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia», ha detto, ma ora li ha «perdonati». «Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa», ha detto il principe Harry.

Troppo rischioso tornare senza scorta nel Regno Unito

Harry si definisce «sconvolto» dalla decisione della Corte d’Appello di Londra sul ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell’Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. Il principe voleva annullare le modifiche alla sua sicurezza introdotte nel 2020, quando si dimise dalla carica di membro attivo della famiglia reale e si trasferì negli Stati Uniti. Oggi ha affermato che il declassamento della tutela finanziata dai contribuenti rende troppo rischiosa la visita nella sua terra natale. Alla domanda se avesse chiesto al re di intervenire nella disputa sulla sicurezza, il principe Harry ha risposto: «Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro».