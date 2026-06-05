Tragedia nel deserto del Sahara: morte di sete 49 persone dopo un guasto a un camion

Il gruppo era partito dal Mali. I passeggeri hanno cercato di riparare per giorni il camion, ma sono morti dopo esser rimasti senza acqua. Le vittime sono state sepolte in fosse comuni

Almeno 49 persone sono morte di sete in una zona del deserto del Sahara situata nel nord del Niger dopo un guasto al camion che li stava trasportando. Due, invece, i sopravvissuti che, dopo aver raggiunto Assamaka, hanno allertato le autorità. A raccontare il dramma è la Bbc. Il gruppo, composto da più di 60 persone, stava tornando dal Mali, dopo aver partecipato a una festa musulmana. Tra le distese del deserto africano, il camion si è quindi guastato e i passeggeri sono rimasti senza acqua dopo giorni di tentativi per riparare il veicolo, a oltre 80 km a ovest di Assamaka, un importante valico di frontiera tra Niger e Algeria. «I viaggiatori si sono ritrovati intrappolati nel cuore di un ambiente ostile, dove le temperature estreme e la mancanza di punti di rifornimento rendono la sopravvivenza estremamente difficile», si legge in una dichiarazione del governatore di Agadez, città del Niger.

Il guasto al camion e i tentativi di diversi giorni per ripararlo

Secondo quanto riportato dalla autorità locali, il camion sarebbe partito dalla città maliana di Telhandek, ma ha deviato il proprio percorso da quello prestabilito. Dopo il guasto al camion, i passeggeri avevano cercato invano di ripararlo diversi giorni, esaurendo le scorte di acqua. Gli unici due sopravvissuti sono riusciti a percorrere gli 80km che separavano il mezzo di trasporto con Assamaka, la città più vicina. Lì hanno avvertito le autorità. La squadra di soccorso inviata sul luogo dell’incidente ha riferito di aver trovato «decine di corpi senza vita sono stati ritrovati sotto il camion immobile e nelle sue immediate vicinanze», si legge nel comunicato del governatore di Agadez. Nella nota si sottolinea come l’episodio segnali «la vulnerabilità dei giovani impegnati in attività migratorie ed economiche transfrontaliere, spesso costretti ad attraversare zone instabili per sopravvivere o cercare condizioni di vita migliori».

Foto copertina: Governatore di Agaze/Facebook