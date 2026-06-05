Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
ESTERIAfricaNiger

Tragedia nel deserto del Sahara: morte di sete 49 persone dopo un guasto a un camion

05 Giugno 2026 - 14:12 Matteo Revellino
deserto sahara morti di sete
deserto sahara morti di sete
Il gruppo era partito dal Mali. I passeggeri hanno cercato di riparare per giorni il camion, ma sono morti dopo esser rimasti senza acqua. Le vittime sono state sepolte in fosse comuni
Google Preferred Site

Almeno 49 persone sono morte di sete in una zona del deserto del Sahara situata nel nord del Niger dopo un guasto al camion che li stava trasportando. Due, invece, i sopravvissuti che, dopo aver raggiunto Assamaka, hanno allertato le autorità. A raccontare il dramma è la Bbc. Il gruppo, composto da più di 60 persone, stava tornando dal Mali, dopo aver partecipato a una festa musulmana. Tra le distese del deserto africano, il camion si è quindi guastato e i passeggeri sono rimasti senza acqua dopo giorni di tentativi per riparare il veicolo, a oltre 80 km a ovest di Assamaka, un importante valico di frontiera tra Niger e Algeria. «I viaggiatori si sono ritrovati intrappolati nel cuore di un ambiente ostile, dove le temperature estreme e la mancanza di punti di rifornimento rendono la sopravvivenza estremamente difficile», si legge in una dichiarazione del governatore di Agadez, città del Niger.

Il guasto al camion e i tentativi di diversi giorni per ripararlo

Secondo quanto riportato dalla autorità locali, il camion sarebbe partito dalla città maliana di Telhandek, ma ha deviato il proprio percorso da quello prestabilito. Dopo il guasto al camion, i passeggeri avevano cercato invano di ripararlo diversi giorni, esaurendo le scorte di acqua. Gli unici due sopravvissuti sono riusciti a percorrere gli 80km che separavano il mezzo di trasporto con Assamaka, la città più vicina. Lì hanno avvertito le autorità. La squadra di soccorso inviata sul luogo dell’incidente ha riferito di aver trovato «decine di corpi senza vita sono stati ritrovati sotto il camion immobile e nelle sue immediate vicinanze», si legge nel comunicato del governatore di Agadez. Nella nota si sottolinea come l’episodio segnali «la vulnerabilità dei giovani impegnati in attività migratorie ed economiche transfrontaliere, spesso costretti ad attraversare zone instabili per sopravvivere o cercare condizioni di vita migliori».

Foto copertina: Governatore di Agaze/Facebook

Articoli di ESTERI più letti
1.

In Finlandia scatta la caccia al tesoro a un lingotto d’oro del valore di 20mila euro: così la principale località sciistica del Paese prova ad attrarre turisti in estate

2.

«La Russia può attaccare gli stati baltici entro il 2028»

3.

L’attacco ucraino a San Pietroburgo, il messaggio di Zelensky a Putin: il video del terminal petrolifero devastato – La diretta

4.

Zelensky scrive una lettera a Putin: «Vediamoci e finiamo questa guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca quando vuole»

5.

Hezbollah rifiuta la tregua. Ucciso un casco blu serbo in Libano. Trump: «Con l’Iran vinceremo o sulla carta o militarmente» – La diretta

leggi anche
algeria neve
ESTERI

Nevica in Algeria, le incredibili immagini del paese africano imbiancato – Il video

Di Davide Aldrigo
bambino-libia-deserto-sahara
ESTERI

Libia, il video del bambino che cammina da solo nel deserto del Sahara: «Dov’è la morale dell’Europa?»

Di Alessandra Mancini
Pellegrinaggio islamico a Mecca
ESTERI

Come funziona il pellegrinaggio alla Mecca che quest’anno attirerà 1,6 milioni di fedeli musulmani in Arabia Saudita

Di Roberta Brodini