Iran, attacchi Usa. Trump: «Per i soldati uccisi». Una nave in fiamme nello Stretto di Hormuz – La diretta

Prezzo del gas in crescita. Colpite Siria, Kuwait e Bahrein

Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi nemici in Iran, mentre i Pasdaran hanno annunciato attacchi in Siria, Kuwait e Bahrein. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli assalti sono stati una vendetta per i soldati americani uccisi. Intanto una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz e Teheran ha fatto sapere di averla colpita. Il prezzo del gas continua a crescere e raggiunge nuovi picchi.