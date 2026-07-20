Iran, attacchi Usa. Trump: «Per i soldati uccisi». Una nave in fiamme nello Stretto di Hormuz – La diretta
Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi nemici in Iran, mentre i Pasdaran hanno annunciato attacchi in Siria, Kuwait e Bahrein. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli assalti sono stati una vendetta per i soldati americani uccisi. Intanto una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz e Teheran ha fatto sapere di averla colpita. Il prezzo del gas continua a crescere e raggiunge nuovi picchi.
Usa: colpita Bushehr
La città di Bushehr, sede di una delle centrali nucleari dell’Iran, è stata bombardata dalle forze americane, Lo ha riferito l’agenzia Irna. “Diversi punti della città sono stati colpiti da proiettili nemici”, ha reso noto citando il governatore di Bushehr, Mohammad Mozaffari.
Prezzo del gas in crescita
Il prezzo del gas strappa ancora sulle crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo.
Iran: colpiti obiettivi Usa in Kuwait
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema radar di allerta precoce che e’ stato “completamente distrutto”. Lo affermano in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa statale Irna. Le forze iraniane “hanno completamente distrutto un sistema radar di allerta precoce statunitense con un attacco di droni. In un attacco separato, hanno colpito un magazzino di attrezzature e componenti per aerei e un hangar per droni MQ-9 presso la base aerea di Ali Al Salem, incendiando diversi droni”, hanno affermato le Guardie nella dichiarazione.
Le sirene di allarme aereo sono scattate anche a Manama, in Bahrein, dove sono state udite esplosioni. Lo riferiscono i media della regione. Il regno era stato obiettivo nei giorni scorsi di attacchi iraniani. Deflagrazioni sono state segnalate vicino alla base navale americana.
Trump: colpito duramente l'Iran in onore dei caduti
“Questa sera abbiamo colpito duramente l’Iran in onore dei soldati caduti”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti di ritorno a Washington. “Sono due, forse tre”, ha detto il presidente riferendosi alle vittime dell’attacco iraniano in Giordania. “Li abbiamo colpiti molto duramente anche stasera e lo abbiamo fatto in onore di quei grandi patrioti – ha aggiunto il presidente -. Quei grandi patrioti combattevano affinché l’Iran non potesse dotarsi di armi nucleari”. “Noi controlliamo lo stretto di Hormuz, l’Iran non controlla nulla”, ha poi detto Trump. Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti “hanno quasi distrutto militarmente l’Iran”. “Non hanno più niente”, ha aggiunto.
Iran: nave in fiamme nello Stretto di Hormuz
Una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz. Lo afferma l’agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto), mentre Stati Uniti e Iran si contendono il controllo di questo passaggio. “L’Ukmto ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Kumzar, in Oman” aggiungendo di aver ricevuto informazioni dalle autorita’ militari secondo cui “una nave è in fiamme”, ha dichiarato l’organizzazione britannica in un comunicato, aggiungendo che la causa dell’incendio non è stata ancora accertata.
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz “sono colpite e fermate”. “Nella tarda serata di ieri, due petroliere senza autorizzazione hanno tentato di entrare e uscire nella pericolosa e insicura rotta dello Stretto di Hormuz”, hanno affermato le Guardie in un comunicato, secondo l’agenzia di stampa Tasnim.
Usa: nuovi attacchi contro l'Iran
Il Centcom ha avviato oggi, alle 19:00 (l’1 di lunedì in Italia), una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, per la nona notte consecutiva. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato su X il Comando centrale americano. Il Centcom statunitense ha annunciato di aver “completato con successo” la nuova ondata di attacchi, per la nona notte consecutiva, contro l’Iran. “Sono stati presi di mira i centri di comando militari iraniani, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione – si legge nella nota diffusa su X – al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare le navi commerciali e i marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz”.
I Pasdaran: attaccato un centro del nemico
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato un ”centro di comando del nemico” nella regione di Al-Tanf, in Siria. Lo riporta dall’agenzia Irna. I pasdaran hanno condotto ”un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf, in Siria, come rappresaglia per il sangue dei soldati caduti come martiri a Iranshahr”, una città nel sud-est dell’Iran.