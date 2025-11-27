Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ESTERIAlgeriaNeveVideo

Nevica in Algeria, le incredibili immagini del paese africano imbiancato – Il video

27 Novembre 2025 - 23:12 Davide Aldrigo
embed
Le precipitazioni hanno colpito l'area più settentrionale e montuosa

Quando si pensa all’Algeria, Stato nordafricano in larga parte occupato dal deserto del Sahara, non si immaginano di certo città coperte da copiose nevicate. Invece è proprio quello che sta succedendo in questi giorni nell’area più settentrionale del Paese, dove le sabbie del deserto lasciano spazio ai monti dell’Atlante telliano. In quest’area sorgono anche una delle città più importanti del Paese, Sètif, e i comuni di Aïn El Hammam e Iferhounène, da cui provengono le immagini e i video più spettacolari.

Città innevate e paesaggi alpini

Se le vie delle città innevate ricordano paesaggi da Foresta Nera, le vedute della catena montuosa del Djurdjura non fanno rimpiangere le Alpi. Con i suoi 2.308 metri sul livello del mare, Lalla Khedidja è la vetta più alta del massiccio e una delle maggiori cime del Paese. Vista la quota e la posizione – a circa un centinaio di chilometri sia dal Mar Mediterraneo che dal deserto – non stupisce che durante l’inverno si ricopra abitualmente di neve.

I monti Djurdjura in Algeria (@algatedz su X)
Articoli di ESTERI più letti
1.

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, i due soldati colpiti sono vivi ma «in condizioni critiche». La furia di Trump, il sospetto dell’agguato – I video

2.

Creduta morta, bussa dall’interno della bara poco prima di venire cremata: «Doveva donare gli organi»

3.

Metteva diuretici nei caffè ai colloqui di lavoro del ministero e impediva di andare al bagno: la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese

4.

La fatica di Trump alla Casa Bianca: i pisolini in riunione, gli impegni pubblici «mai prima delle 12»

5.

La Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele

leggi anche
ATTUALITÀ

Papa Leone vola in Turchia e Libano. La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave: «Forse mi son perso qualcosa…» – Il video

Di Diego Messini
ESTERI

In Erasmus nel Mediterraneo? La scommessa dell’Ue dopo la tregua a Gaza: «Così la pace la costruiranno i ragazzi»

Di Simone Disegni
POLITICA

Mezzi di Anas a lavoro sulle strade calabresi per rimuovere neve e ghiaccio – Il video

Di Redazione
ATTUALITÀ

Arriva la neve (e il freddo), fiocchi su Bergamo e in Valtellina. Prima imbiancata anche sull’appennino toscano. Dove nevica nel weekend – Foto e Video

Di Giulia Norvegno