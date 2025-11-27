Nevica in Algeria, le incredibili immagini del paese africano imbiancato – Il video

Le precipitazioni hanno colpito l'area più settentrionale e montuosa

Quando si pensa all’Algeria, Stato nordafricano in larga parte occupato dal deserto del Sahara, non si immaginano di certo città coperte da copiose nevicate. Invece è proprio quello che sta succedendo in questi giorni nell’area più settentrionale del Paese, dove le sabbie del deserto lasciano spazio ai monti dell’Atlante telliano. In quest’area sorgono anche una delle città più importanti del Paese, Sètif, e i comuni di Aïn El Hammam e Iferhounène, da cui provengono le immagini e i video più spettacolari.

En direct de #iferhounene #Tizi_Ouzou

Iferhounène se réveille sous un manteau de neige ce matin #Algérie pic.twitter.com/lmAgpfXciN — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 27, 2025

Città innevate e paesaggi alpini

Se le vie delle città innevate ricordano paesaggi da Foresta Nera, le vedute della catena montuosa del Djurdjura non fanno rimpiangere le Alpi. Con i suoi 2.308 metri sul livello del mare, Lalla Khedidja è la vetta più alta del massiccio e una delle maggiori cime del Paese. Vista la quota e la posizione – a circa un centinaio di chilometri sia dal Mar Mediterraneo che dal deserto – non stupisce che durante l’inverno si ricopra abitualmente di neve.