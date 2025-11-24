Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Mezzi di Anas a lavoro sulle strade calabresi per rimuovere neve e ghiaccio – Il video

24 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Catanzaro, 24 novembre 2025 Anas è impegnata h24 con mezzi e personale sulla SS108 e nell’area di Campotenese per garantire la sicurezza stradale e invita gli automobilisti alla massima prudenza e all’uso di equipaggiamento invernale. Ricorda inoltre le regole di guida sicura e i servizi disponibili, come l’app “VAI” e il numero verde Pronto Anas. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

