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Chiara Appendino al veleno contro Renzi: «Traditore, ci fa solo perdere voti»

06 Giugno 2026 - 21:06 Diego Messini
L'attacco dell'ex sindaca di Torino in tv: «Preferisco perdere per strada lui che gli elettori». La replica di Italia Viva
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L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino va all’attacco del leader di Italia Viva Matteo Renzi, un «traditore» che rischia solo di togliere voti al Campo largo. Il duro affondo va in onda nell’intervista della deputata M5S alla trasmissione Accordi&Disaccordi sul Nove. «Non possiamo dimenticare chi è Matteo Renzi, quello che ha fatto cadere il governo Conte II perché non voleva che gestisse i 209 miliardi del Pnrr che proprio il Presidente Conte ha portato in Italia. Ma attenzione: non è una questione ancorata al passato o a un’antipatia personale, ma ancorata a un dato di fatto: Renzi è il politico più inaffidabile in assoluto». Ad Appendino infatti Renzi «ricorda Loki degli Avengers, perché non riesce a non tradire, è più forte di lui. Le sue promesse sono carta straccia. E poi vado oltre: c’è un tema elettorale. Renzi non è un valore aggiunto, i voti non li fa guadagnare ma perdere. Girando i territori, le persone spesso mi dicono che se andiamo in coalizione con Renzi, loro stanno a casa. E io preferisco lasciare a casa Renzi rispetto che lasciare a casa i nostri elettori», conclude l’ex sindaca di Torino.

La replica di Italia Viva

Immediata la replica da Italia Viva. «Chiara Appendino cerca di ritagliarsi un ruolo nel Movimento Cinque Stelle parlando male di Renzi. Va capita e affettuosamente compatita», ironizza la senatrice renziana e conterranea Silvia Fregolent. «Una grillina che sta in Parlamento nonostante una condanna definitiva con sentenza passata in giudicato tradisce la storia del suo Movimento. Non perderemo nemmeno un secondo per ricordare che lei era una grande sponsor del Governo con la Lega e della maggioranza gialloverde. Ci limitiamo a mandarle un abbraccio affettuoso mentre noi lavoriamo per unire il Centrosinistra e non per dividere i Cinque Stelle».

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