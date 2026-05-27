Rocco Casalino festeggia i 246 voti presi a Ceglie Messapica

Il paese ha 18 mila abitanti: «Non è un flop»

«Sono stato il terzo più suffragato del campo largo. Sopra di me, ci sono un consigliere regionale e una consigliera comunale che cinque anni fa si candidò sindaca, prendendo mille voti. Avrei firmato per un risultato così. Mi aspettavo poche decine di voti». Lo ha detto Rocco Casalino, spin doctor di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, in un’intervista a Repubblica celebra i 246 voti ottenuti nel suo paese di 18mila abitanti, Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Per lui non sono un “flop”. Con Conte, dice, «ci siamo sentiti per messaggio: si è complimentato».

M5s primo partito

«Il Movimento 5 stelle che di solito alle comunali va male, è stato il primo partito con quasi l’11 per cento. E io ho superato il vincolo che impone, per candidarsi alle Politiche, di aver concorso alle comunali prendendo più voti della media della lista. Io sono andato abbondantemente al di sopra. Dunque sono candidabile», dice Casalino. Alla domanda se quindi ha intenzione di candidarsi, Casalino ha risposto così: «Non è detto. E comunque avrei potuto farlo tante volte prima, chiedendo una deroga. E invece ho sempre rinunciato». Il bilancio finale, dice, «è un’esperienza straordinaria. Per la prima volta ero in prima fila, e non dietro le quinte, come per esempio alle comunali di Roma o alla presidenza del Consiglio con Conte».