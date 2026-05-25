Elezioni, Meloni replica a Schlein. Il post su X: «Da Venezia io a casa? A posto»

La premier commenta un articolo che riprendeva la chiusura di campagna elettorale in Laguna da parte della segretaria democratica. Ma molti non condividono la mossa

L’esito di queste ultime elezioni amministrative potrebbe riassumersi tutto in questo post su X. La stoccata arriva direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed è rivolta a Elly Schlein. La premier ha infatti commentato con un secco «A posto» un post di “Repubblica” che in un articolo del 22 maggio titolava: «Venezia, Schlein chiude la campagna elettorale di Martella: Da qui mandiamo a casa Meloni».

Il reply al post su X di Meloni

Il commento della premier, dopo la vittoria del centrodestra a Venezia con Simone Venturini eletto al primo turno, è diventato virale. Tra i commenti c’è chi non condivide la mossa. «Fuoriposto. Un presidente del Consiglio che reagisce come una gnegnosa teenager di 13 anni , encomiabile, davvero è soprattutto super partes», commenta un utente. E ancora: «Ma dai su, presidente, si dia un contegno». In realtà il commento di Meloni ha una sola spiegazione: è già iniziata la campagna elettorale per le elezioni nazionali.

Venturini sente Meloni al telefono: «Le ho detto che l’aspetto molto presto a Venezia»

«Ho già sentito Meloni al telefono. Le ho detto che l’aspetto molto presto a Venezia, lei mi ha fatto i complimenti e mi ha invitato a festeggiare. Ho detto che dovevo fare un festeggiamento doppio, perché oggi è anche il mio anniversario di matrimonio», ha raccontato Simone Venturini poco fa durante una conferenza stampa a Mestre. «L’aspettiamo qui – ha proseguito Venturini – perché Venezia è una città che ha un bisogno importante di relazioni continue con il governo nazionale e con la regione. E sapere di avere al mio fianco oggi Alberto Stefani, un amico e un grandissimo presidente di Regione, e la presidente del Consiglio dei Ministri sicuramente mi alleggerisce almeno un po’ del peso della responsabilità, perché so che potrà essere condivisa: sia il Veneto che Roma considerano Venezia importante».