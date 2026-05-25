Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliMaldiveScontri
POLITICAElezioni comunaliElly SchleinGiorgia MeloniVenezia

Elezioni, Meloni replica a Schlein. Il post su X: «Da Venezia io a casa? A posto»

25 Maggio 2026 - 23:52 Stefania Carboni
meloni schlein
meloni schlein
La premier commenta un articolo che riprendeva la chiusura di campagna elettorale in Laguna da parte della segretaria democratica. Ma molti non condividono la mossa
Google Preferred Site

L’esito di queste ultime elezioni amministrative potrebbe riassumersi tutto in questo post su X. La stoccata arriva direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed è rivolta a Elly Schlein. La premier ha infatti commentato con un secco «A posto» un post di “Repubblica” che in un articolo del 22 maggio titolava: «Venezia, Schlein chiude la campagna elettorale di Martella: Da qui mandiamo a casa Meloni».

Il reply al post su X di Meloni

Il commento della premier, dopo la vittoria del centrodestra a Venezia con Simone Venturini eletto al primo turno, è diventato virale. Tra i commenti c’è chi non condivide la mossa. «Fuoriposto. Un presidente del Consiglio che reagisce come una gnegnosa teenager di 13 anni , encomiabile, davvero è soprattutto super partes», commenta un utente. E ancora: «Ma dai su, presidente, si dia un contegno». In realtà il commento di Meloni ha una sola spiegazione: è già iniziata la campagna elettorale per le elezioni nazionali.

Venturini sente Meloni al telefono: «Le ho detto che l’aspetto molto presto a Venezia»

«Ho già sentito Meloni al telefono. Le ho detto che l’aspetto molto presto a Venezia, lei mi ha fatto i complimenti e mi ha invitato a festeggiare. Ho detto che dovevo fare un festeggiamento doppio, perché oggi è anche il mio anniversario di matrimonio», ha raccontato Simone Venturini poco fa durante una conferenza stampa a Mestre. «L’aspettiamo qui – ha proseguito Venturini – perché Venezia è una città che ha un bisogno importante di relazioni continue con il governo nazionale e con la regione. E sapere di avere al mio fianco oggi Alberto Stefani, un amico e un grandissimo presidente di Regione, e la presidente del Consiglio dei Ministri sicuramente mi alleggerisce almeno un po’ del peso della responsabilità, perché so che potrà essere condivisa: sia il Veneto che Roma considerano Venezia importante».

Ti potrebbe interessare

Articoli di POLITICA più letti
1.

Marina Berlusconi a capo di Forza Italia? Il sondaggio anche tra chi vota Meloni e Salvini

2.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi

3.

«Ci comportiamo come servi di Trump», Romano Prodi a gamba tesa. La frecciata per Conte e Schlein: «Consigli? Evito» – Il video

4.

Comunali 2026, alle 19 l’affluenza si ferma al 34,5%: in calo rispetto alle precedenti elezioni

5.

Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana