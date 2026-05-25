Elezioni, Meloni replica a Schlein. Il post su X: «Da Venezia io a casa? A posto»
L’esito di queste ultime elezioni amministrative potrebbe riassumersi tutto in questo post su X. La stoccata arriva direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed è rivolta a Elly Schlein. La premier ha infatti commentato con un secco «A posto» un post di “Repubblica” che in un articolo del 22 maggio titolava: «Venezia, Schlein chiude la campagna elettorale di Martella: Da qui mandiamo a casa Meloni».
Il commento della premier, dopo la vittoria del centrodestra a Venezia con Simone Venturini eletto al primo turno, è diventato virale. Tra i commenti c’è chi non condivide la mossa. «Fuoriposto. Un presidente del Consiglio che reagisce come una gnegnosa teenager di 13 anni , encomiabile, davvero è soprattutto super partes», commenta un utente. E ancora: «Ma dai su, presidente, si dia un contegno». In realtà il commento di Meloni ha una sola spiegazione: è già iniziata la campagna elettorale per le elezioni nazionali.
Venturini sente Meloni al telefono: «Le ho detto che l’aspetto molto presto a Venezia»
«Ho già sentito Meloni al telefono. Le ho detto che l’aspetto molto presto a Venezia, lei mi ha fatto i complimenti e mi ha invitato a festeggiare. Ho detto che dovevo fare un festeggiamento doppio, perché oggi è anche il mio anniversario di matrimonio», ha raccontato Simone Venturini poco fa durante una conferenza stampa a Mestre. «L’aspettiamo qui – ha proseguito Venturini – perché Venezia è una città che ha un bisogno importante di relazioni continue con il governo nazionale e con la regione. E sapere di avere al mio fianco oggi Alberto Stefani, un amico e un grandissimo presidente di Regione, e la presidente del Consiglio dei Ministri sicuramente mi alleggerisce almeno un po’ del peso della responsabilità, perché so che potrà essere condivisa: sia il Veneto che Roma considerano Venezia importante».
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