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Elezioni comunali, seggi riaperti alle 7. Alle 15 lo spoglio e i risultati – La diretta

25 Maggio 2026 - 07:14 Alba Romano
elezioni comunali spoglio risultati diretta
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Sei milioni al voto, 750 comuni tra cui 18 capoluoghi
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Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Ieri l’affluenza, al 34,5%, è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia.

Intanto diventano ufficiali i primi risultati. Cinque candidati sindaci in Sicilia sono già sicuri di aver vinto visto che alle 23 nei loro comuni è stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare ed erano gli unici candidati. A Raccuja (Messina) l’unico candidato, con una sola lista presentata, è Ivan Martella. A San Salvatore di Fitalia (Messina) Giuseppe Pizzolante si riconfermerebbe sindaco come alle scorse elezioni in cui era sempre unico candidato.

A Mirto (Messina) sarebbe stato eletto Maurizio Zingales che è così al terzo mandato. A Godrano (Palermo) sarebbe stato eletto l’unico candidato Daniele Sebastiano Bellini e sempre nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, sarebbe eletto Giuseppe Cangialosi. A Serradifalco (Caltanissetta) Leonardo Burgio è l’unico candidato ma secondo i dati delle 23 il quorum non sarebbe stato ancora raggiunto.

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