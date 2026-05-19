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Elezioni comunali 2026, tutto quello che c’è da sapere per prepararsi al voto

19 Maggio 2026 - 10:41 Alba Romano
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In più di 800 comuni si sceglie il nuovo sindaco. Dalle date alle regole da rispettare al seggio, dagli sconti sui viaggi ai sondaggi, ecco tutte le informazioni utili
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Votare alle elezioni amministrative significa scegliere a chi affidare il proprio Comune. È la forma più prossima di politica e per questo negli oltre 800 comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco c’è molto fermento.

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 24 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026.

Abbiamo raggruppato tutte le informazioni utili per gli elettori in una mini-guida che trovate qui sotto.

La guida alle elezioni amministrative

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