Elezioni comunali 2026, tutto quello che c’è da sapere per prepararsi al voto

In più di 800 comuni si sceglie il nuovo sindaco. Dalle date alle regole da rispettare al seggio, dagli sconti sui viaggi ai sondaggi, ecco tutte le informazioni utili

Votare alle elezioni amministrative significa scegliere a chi affidare il proprio Comune. È la forma più prossima di politica e per questo negli oltre 800 comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco c’è molto fermento.

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 24 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026.

Abbiamo raggruppato tutte le informazioni utili per gli elettori in una mini-guida che trovate qui sotto.

La guida alle elezioni amministrative