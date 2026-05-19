Elezioni comunali 2026, dal cellulare alla matita copiativa: gli errori da evitare in cabina elettorale

Una breve guida su cosa è possibile e cosa non è possibile fare in cabina elettorale

Al momento del voto, bastano pochi attimi di distrazione per commettere un errore che può invalidare la scheda o creare problemi al seggio. Si avvicinano le elezioni amministrative nei comuni giunti a fine. mandato: i seggi saranno aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 marzo dalle 7 alle 15. Ecco alcune risposte alle domande più comuni sugli errori da evitare in cabina elettorale.

Posso chiedere una nuova scheda se sbaglio?

Se si commette un errore mentre si vota, per esempio segnando la casella sbagliata o tracciando un segno involontario, è possibile chiedere una nuova scheda al presidente di seggio. Ovviamente, occorrerà restituire quella già compilata, che verrà annullata dal presidente di seggio.

Posso fare una foto alla scheda?

È vietato fotografare o filmare la scheda elettorale. Scattare una foto può comportare sanzioni anche penali. Il divieto serve a garantire la segretezza del voto ed evitare pressioni o compravendite di voti. Anche per questo motivo, è severamente vietato introdurre il cellulare all’interno della cabina di voto.

Che differenza c’è tra scheda bianca e scheda nulla?

Con «scheda bianca» ci si riferisce a una scheda in cui l’elettore non ha espresso alcuna preferenza. Una scheda viene invece dichiarata «nulla» quando il voto non è valido. Per esempio: se si tracciano due croci su due candidati alla carica di Sindaco, se si scrivono parole o si fanno segni non consentiti, se si rende riconoscibile la scheda, se la preferenza di voto non si manifesta in modo univoco.

Posso portare il cane al seggio?

In linea generale, non esiste un divieto. Il presidente di seggio ha la facoltà di limitarne l’accesso se ritiene che la presenza di un animale possa disturbare le operazioni di voto, creare pericoli o causare reazioni allergiche. Fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti o altri animali di assistenza, che sono sempre ammessi.

Posso entrare in cabina con un’altra persona?

Come per gli animali domestici, in linea generale no. Chi ha una disabilità che impedisce di votare autonomamente può farsi accompagnare da una persona di fiducia, ma deve essere autorizzato dal presidente di seggio e, in alcuni casi, occorre un’apposita certificazione. Negli altri casi, l’ingresso in cabina è strettamente individuale.

Posso votare con la mia penna?

No, è necessario utilizzare esclusivamente la matita copiativa fornita dal seggio, che dovrà poi essere riconsegnata. L’uso di una biro o una matita personale può rendere la scheda nulla.

Cosa devo portare al seggio?

Due cose fondamentali: un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se si perde la tessera o si esauriscono gli spazi, è possibile richiederne una nuova al proprio Comune anche nei giorni del voto. La maggior parte dei Comuni amplia le fasce orarie di apertura degli uffici elettorali nei giorni che precedono il voto.

Posso scrivere sulla scheda?

No, sulla scheda non si devono aggiungere scritte, firme o simboli. Qualsiasi elemento che renda riconoscibile la scheda la rende automaticamente nulla.

Posso rifiutare la scheda?

Sì, è possibile rifiutare la scheda prima di entrare in cabina, ma in quel caso si viene registrati come votanti e il rifiuto viene verbalizzato. Questa azione, dunque, contribuisce comunque ad aumentare il numero di persone votanti.

Posso usare il telefono al seggio?

No, è vietato entrare in cabina elettorale con il cellulare o altri dispositivi in grado di fotografare o registrare immagini. I dispositivi devono essere consegnati ai membri del seggio prima di votare.

La guida alle elezioni amministrative