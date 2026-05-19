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Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi

19 Maggio 2026 - 10:04 Ygnazia Cigna
elezioni amministrative comuni voto
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La guida utile con i giorni del primo turno, i possibili ballottaggi e l'elenco di tutti i comuni che andranno alle urne
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Gli italiani chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026 saranno oltre sei milioni, in una tornata elettorale che interesserà più di 800 comuni sul territorio nazionale. Si tratta di un appuntamento importante per la vita amministrativa locale, con la scelta di sindaci e consigli comunali chiamati a guidare i territori nei prossimi anni. Le votazioni si svolgeranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In caso di mancata elezione al primo turno, gli eventuali ballottaggi sono previsti domenica 8 e lunedì 9 giugno, sempre negli stessi orari, per i comuni sopra i 15 mila abitanti.

Il calendario, però, non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni a statuto speciale seguono tempistiche differenti. In Trentino-Alto Adige il voto è fissato per il 17 maggio, con eventuale ballottaggio il 31 maggio, mentre in Sardegna il primo turno si terrà il 7 e 8 giugno, con eventuali ballottaggi il 21 e 22 giugno.

In quali comuni si vota alle elezioni comunali: l’indice

Elezioni in Lombardia

Elezioni in provincia di Bergamo

  • Almè
  • Borgo di Terzo
  • Cene
  • Cividate al Piano
  • Clusone
  • Colere
  • Fuipiano Valle Imagna
  • Gazzaniga
  • Mezzoldo
  • Oneta
  • Parzanica
  • Solto Collina
  • Sorisole
  • Valleve

Elezioni in provincia di Brescia

  • Capriano del Colle
  • Cellatica
  • Corte Franca
  • Lonato del Garda
  • Magasa
  • Mura
  • Quinzano d’Oglio
  • Roncadelle
  • Rovato
  • Travagliato

Elezioni in provincia di Como

  • Campione d’Italia
  • Casnate Con Bernate
  • Cerano d’Intelvi
  • Domaso
  • Guanzate
  • Lipomo
  • Montorfano
  • Plesio
  • Turate
  • Valsolda

Elezioni in provincia di Cremona

  • Corte de’ Frati
  • Persico Dosimo
  • Rivolta d’Adda
  • Soncino
  • Volongo

Elezioni in provincia di Lecco

  • Calco
  • Esino Lario
  • La Valletta Brianza
  • Lecco (capoluogo)
  • Mandello del Lario
  • Parlasco
  • Sueglio

Elezioni in provincia di Lodi

  • Borgo San Giovanni
  • Merlino

Elezioni in provincia di Mantova

  • Castel d’Ario
  • Curtatone
  • Gazzuolo
  • Mantova (capoluogo)
  • Monzambano
  • Viadana

Elezioni in provincia di Milano

  • Baranzate
  • Bollate
  • Corsico
  • Cuggiono
  • Legnano
  • Magnago
  • Parabiago
  • Segrate
  • Vittuone

Elezioni in provincia di Pavia

  • Battuda
  • Gravellona Lomellina
  • Miradolo Terme
  • Mortara
  • Pieve del Cairo
  • Pizzale
  • Silvano Pietra
  • Vellezzo Bellini
  • Vigevano
  • Vistarino
  • Voghera

Elezioni in provincia di Sondrio

  • Cercino
  • Civo
  • Madesimo
  • Mazzo di Valtellina
  • Novate Mezzola
  • Pedesina
  • San Giacomo Filippo
  • Spriana
  • Talamona

Elezioni in provincia di Varese

  • Casorate Sempione
  • Gemonio
  • Golasecca
  • Gorla Maggiore
  • Laveno-Mombello
  • Lonate Ceppino
  • Luino
  • Masciago Primo
  • Origgio
  • Somma Lombardo

Elezioni in Piemonte

Elezioni in provincia di Alessandria

  • Borgoratto Alessandrino
  • Carrega Ligure
  • Cassine
  • Castelletto d’Erro
  • Castelletto d’Orba
  • Frassinello Monferrato
  • Gamalero
  • Gavi
  • Moncestino
  • Montacuto
  • Pietra Marazzi
  • Rivalta Bormida
  • Rocca Grimalda
  • Ticineto
  • Valenza
  • Volpedo

Elezioni in provincia di Asti

  • Calosso
  • Moncucco Torinese
  • Settime

Elezioni in provincia di Biella

  • Ailoche
  • Salussola
  • Tavigliano

Elezioni in provincia di Cuneo

  • Aisone
  • Benevello
  • Briga Alta
  • Caprauna
  • Carrù
  • Castiglione Tinella
  • Cortemilia
  • Costigliole Saluzzo
  • Diano d’Alba
  • Elva
  • Magliano Alpi
  • Narzole
  • Peveragno
  • Priero
  • Roaschia
  • Rossana
  • Santo Stefano Belbo
  • Treiso
  • Verzuolo

Elezioni in provincia di Novara

  • Bogogno
  • Garbagna Novarese
  • Invorio
  • Trecate
  • Vaprio d’Agogna
  • Vinzaglio

Elezioni in provincia di Torino

  • Alpignano
  • Baldissero Canavese
  • Castellamonte
  • Castelnuovo Nigra
  • Chiesanuova
  • Givoletto
  • Isolabella
  • Moncalieri
  • Montalenghe
  • Monteu da Po
  • Novalesa
  • Osasio
  • Parella
  • Rivalba
  • Samone
  • San Giusto Canavese
  • Sestriere
  • Torre Canavese
  • Valperga
  • Venaria Reale
  • Venaus
  • Virle Piemonte
  • Vistrorio

Elezioni in provincia di Verbano-Cusio-Ossola

  • Baveno
  • Borgomezzavalle
  • Crevoladossola
  • Macugnaga
  • Stresa

Elezioni in provincia di Vercelli

  • Lamporo
  • Pezzana
  • Postua
  • Rimella
  • Tronzano Vercellese

Elezioni in Valle d’Aosta

Elezioni in provincia di Aosta

  • Pontboset

Elezioni in Trentino-Alto Adige

Elezioni in provincia di Trento

  • Cimone
  • Luserna

Elezioni in Veneto

Elezioni in provincia di Belluno

  • Borca di Cadore
  • Cibiana di Cadore
  • Colle Santa Lucia
  • Gosaldo
  • Lamon
  • Valle di Cadore
  • Vigo di Cadore
  • Zoppè di Cadore

Elezioni in provincia di Padova

  • Albignasego
  • Anguillara Veneta
  • Bovolenta
  • Campodarsego
  • Carmignano di Brenta
  • Casale di Scodosia
  • Castelbaldo
  • Due Carrare
  • Masi
  • Monselice
  • Pernumia
  • Sant’Angelo di Piove Di Sacco

Elezioni in provincia di Rovigo

  • Villadose

Elezioni in provincia di Treviso

  • Castelfranco Veneto
  • Chiarano
  • Ponte di Piave
  • Silea
  • Spresiano
  • Vidor

Elezioni in provincia di Venezia

  • Cavallino-Treporti
  • Torre Di Mosto
  • Venezia (capoluogo)

Elezioni in provincia di Verona

  • Albaredo d’Adige
  • Bonavigo
  • Colognola ai Colli
  • Erbè
  • Palù
  • Rivoli Veronese
  • San Bonifacio
  • Soave
  • Trevenzuolo
  • Vigasio

Elezioni in provincia di Vicenza

  • Albettone
  • Arcugnano
  • Arzignano
  • Castegnero Nanto
  • Cogollo del Cengio
  • Lonigo
  • Malo
  • Nove
  • Posina
  • Recoaro Terme

Elezioni in Friuli-Venezia Giulia

Elezioni in provincia di Gorizia

  • Villesse

Elezioni in provincia di Pordenone

  • Andreis
  • Barcis
  • Caneva
  • Claut
  • Montereale Valcellina
  • Travesio

Elezioni in provincia di Udine

  • Cividale del Friuli
  • Ovaro
  • Premariacco
  • Varmo

Elezioni in Liguria

Elezioni in provincia di Genova

  • Casella
  • Ceranesi
  • Cogoleto
  • Crocefieschi
  • Ronco Scrivia
  • Santo Stefano d’Aveto
  • San Colombano Certenoli
  • Torriglia
  • Vobbia
  • Zoagli

Elezioni in provincia di Imperia

  • Aquila D’Arroscia
  • Bordighera
  • Pietrabruna
  • Rocchetta Nervina
  • Santo Stefano al Mare

Elezioni in provincia di La Spezia

  • Lerici
  • Levanto

Elezioni in provincia di Savona

  • Zuccarello

Elezioni in Emilia-Romagna

Elezioni in provincia di Bologna

  • Imola

Elezioni in provincia di Ferrara

  • Bondeno
  • Comacchio

Elezioni in provincia di Forlì-Cesena

  • Verghereto

Elezioni in provincia di Modena

  • Montese
  • Vignola

Elezioni in provincia di Parma

  • Palanzano
  • Pellegrino Parmense

Elezioni in provincia di Piacenza

  • Ferriere
  • Pontenure

Elezioni in provincia di Ravenna

  • Cervia
  • Faenza

Elezioni in provincia di Reggio-Emilia

  • Canossa
  • Luzzara

Elezioni in provincia di Rimini

  • Mondaino
  • Morciano Di Romagna

Elezioni in Toscana

Elezioni in provincia di Arezzo

  • Arezzo (capoluogo)
  • Lucignano

Elezioni in provincia di Firenze

  • Figline E Incisa Valdarno
  • Sesto Fiorentino

Elezioni in provincia di Grosseto

  • Sorano

Elezioni in provincia di Livorno

  • Capraia Isola

Elezioni in provincia di Lucca

  • Coreglia Antelminelli
  • Pieve Fosciana
  • Sillano Giuncugnano
  • Viareggio

Elezioni in provincia di Massa-Carrara

  • Montignoso
  • Pontremoli
  • Villafranca in Lunigiana

Elezioni in provincia di Pisa

  • Calci
  • Cascina
  • Fauglia
  • Orciano Pisano

Elezioni in provincia di Pistoia

  • Pistoia (capoluogo)
  • Uzzano

Elezioni in provincia di Prato

  • Prato (capoluogo)

Elezioni in Umbria

Elezioni in provincia di Perugia

  • Scheggino
  • Valfabbrica

Elezioni in provincia di Terni

  • Attigliano
  • Calvi dell’Umbria
  • Ferentillo
  • Giove

Elezioni nelle Marche

Elezioni in provincia di Ancona

  • Cerreto d’Esi
  • Loreto
  • Maiolati Spontini
  • Senigallia

Elezioni in provincia di Ascoli Piceno

  • Appignano del Tronto
  • Colli Del Tronto
  • Cossignano
  • San Benedetto del Tronto

Elezioni in provincia di Fermo

  • Campofilone
  • Fermo (capoluogo)
  • Montefortino
  • Monteleone Di Fermo
  • Montelparo
  • Monterubbiano
  • Montottone
  • Pedaso
  • Santa Vittoria in Matenano

Elezioni in provincia di Macerata

  • Macerata (capoluogo)
  • Montecassiano
  • Muccia
  • Petriolo
  • Ussita

Elezioni in provincia di Pesaro e Urbino

  • Cartoceto
  • Isola del Piano
  • Mondolfo
  • Piandimeleto
  • Sant’Angelo in Vado

Elezioni nel Lazio

Elezioni in provincia di Frosinone

  • Belmonte Castello
  • Boville Ernica
  • Cervaro
  • Fontana Liri
  • Guarcino
  • Patrica
  • Pontecorvo
  • Ripi
  • Trevi nel Lazio

Elezioni in provincia di Latina

  • Fondi

Elezioni in provincia di Rieti

  • Castelnuovo di Farfa
  • Cottanello
  • Fara In Sabina
  • Marcetelli
  • Montebuono
  • Montenero Sabino
  • Poggio Bustone

Elezioni in provincia di Roma

  • Albano Laziale
  • Anguillara Sabazia
  • Arcinazzo Romano
  • Ariccia
  • Camerata Nuova
  • Colleferro
  • Genzano di Roma
  • Marano Equo
  • Montelanico
  • Palombara Sabina
  • Percile
  • Riofreddo
  • Roiate
  • San Gregorio Da Sassola
  • Santa Marinella
  • Vicovaro
  • Zagarolo

Elezioni in provincia di Viterbo

  • Blera
  • Bomarzo
  • Civita Castellana

Elezioni in Abruzzo

Elezioni in provincia di Chieti

  • Chieti (capoluogo)
  • Guardiagrele
  • Guilmi
  • Palena

Elezioni in provincia dell’Aquila

  • Acciano
  • Aielli
  • Anversa degli Abruzzi
  • Ateleta
  • Avezzano
  • Barisciano
  • Cagnano Amiterno
  • Cansano
  • Capestrano
  • Cappadocia
  • Castel del Monte
  • Castel di Ieri
  • Castel di Sangro
  • Castelvecchio Subequo
  • Celano
  • Collarmele
  • Collelongo
  • Collepietro
  • Corfinio
  • Fagnano Alto
  • Fontecchio
  • Gagliano Aterno
  • Goriano Sicoli
  • Luco dei Marsi
  • Magliano de’ Marsi
  • Molina Aterno
  • Navelli
  • Ocre
  • Opi
  • Pescina
  • Pescocostanzo
  • Pettorano sul Gizio
  • Pizzoli
  • Poggio Picenze
  • Raiano
  • Rivisondoli
  • Roccacasale
  • Rocca di Botte
  • Rocca di Cambio
  • Rocca Pia
  • San Benedetto in Perillis
  • San Demetrio ne’ Vestini
  • Sante Marie
  • Tione degli Abruzzi
  • Villa Santa Lucia degli Abruzzi
  • Villa Sant’Angelo
  • Villetta Barrea
  • Vittorito

Elezioni in provincia di Pescara

  • Carpineto della Nora
  • Civitaquana
  • Elice
  • Torre de’ Passeri

Elezioni in provincia di Teramo

  • Castel Castagna
  • Castelli
  • Isola del Gran Sasso D’Italia
  • Montorio al Vomano

Elezioni in Molise

Elezioni in provincia di Campobasso

  • Bojano
  • Bonefro
  • Casalciprano
  • Cercepiccola
  • Lupara
  • Montenero di Bisaccia
  • Pietracatella
  • Pietracupa
  • Provvidenti
  • Roccavivara
  • San Giuliano del Sannio

Elezioni in provincia di Isernia

  • Agnone
  • Conca Casale
  • Montenero Val Cocchiara
  • Poggio Sannita
  • Roccasicura
  • Santa Maria del Molise
  • Sant’Angelo del Pesco
  • Sesto Campano

Elezioni in Campania

Elezioni in provincia di Avellino

  • Andretta
  • Ariano Irpino
  • Avellino (capoluogo)
  • Calitri
  • Castelfranci
  • Cervinara
  • Guardia Lombardi
  • Luogosano
  • Prata Di Principato Ultra
  • Quadrelle
  • Quindici
  • San Mango sul Calore
  • Sorbo Serpico

Elezioni in provincia di Benevento

  • Calvi
  • Campoli del Monte Taburno
  • Castelfranco in Miscano
  • Castelpoto
  • Foiano di Val Fortore
  • Guardia Sanframondi
  • Paduli
  • Reino
  • Sant’Agata de’ Goti
  • Telese Terme

Elezioni in provincia di Caserta

  • Capodrise
  • Casagiove
  • Castel Campagnano
  • Castello del Matese
  • Cellole
  • Cesa
  • Gioia Sannitica
  • Grazzanise
  • Marcianise
  • Pignataro Maggiore
  • Portico di Caserta
  • Raviscanina
  • Roccamonfina
  • San Cipriano d’Aversa
  • San Marco Evangelista
  • San Nicola la Strada
  • Santa Maria a Vico
  • Trentola Ducenta

Elezioni in provincia di Napoli

  • Afragola
  • Arzano
  • Calvizzano
  • Cardito
  • Casalnuovo di Napoli
  • Casandrino
  • Ercolano
  • Frattamaggiore
  • Lacco Ameno
  • Mariglianella
  • Massa Lubrense
  • Melito di Napoli
  • Mugnano di Napoli
  • Ottaviano
  • Pompei
  • Portici
  • Procida
  • San Gennaro Vesuviano
  • San Giorgio a Cremano
  • San Paolo Bel Sito
  • Sant’Anastasia
  • San Vitaliano
  • Saviano
  • Somma Vesuviana
  • Sorrento
  • Terzigno

Elezioni in provincia di Salerno

  • Amalfi
  • Angri
  • Campagna
  • Casal Velino
  • Cava de’ Tirreni
  • Celle di Bulgheria
  • Laurino
  • Laurito
  • Laviano
  • Lustra
  • Maiori
  • Pertosa
  • Polla
  • Positano
  • Postiglione
  • Salerno
  • San Giovanni a Piro
  • San Valentino Torio
  • Sassano
  • Sicignano degli Alburni
  • Valva

Elezioni in Puglia

Elezioni in provincia di Bari

  • Bitetto
  • Capurso
  • Conversano
  • Corato
  • Grumo Appula
  • Locorotondo
  • Modugno
  • Molfetta
  • Palo del Colle

Elezioni in provincia di Barletta, Andria, Trani

  • Andria (capoluogo)
  • Minervino Murge
  • Trani (capoluogo)

Elezioni in provincia di Brindisi

  • Ceglie Messapica
  • Latiano
  • Mesagne
  • San Vito dei Normanni
  • Torchiarolo

Elezioni in provincia di Foggia

  • Accadia
  • Cagnano Varano
  • Candela
  • Casalvecchio di Puglia
  • Lucera
  • Mattinata
  • Monteleone di Puglia
  • Ordona
  • Rocchetta Sant’Antonio
  • San Giovanni Rotondo
  • Serracapriola

Elezioni in provincia di Lecce

  • Arnesano
  • Calimera
  • Caprarica di Lecce
  • Casarano
  • Castro
  • Corigliano d’Otranto
  • Cutrofiano
  • Gagliano del Capo
  • Gallipoli
  • Maglie
  • Martano
  • Melpignano
  • Monteroni di Lecce
  • Porto Cesareo
  • Presicce-Acquarica
  • Racale
  • Ruffano
  • San Pietro in Lama
  • Sogliano Cavour
  • Tricase
  • Uggiano la Chiesa

Elezioni in provincia di Taranto

  • Fragagnano
  • Laterza
  • Manduria
  • Montemesola
  • Roccaforzata

Elezioni in Basilicata

Elezioni in provincia di Matera

  • Accettura
  • Craco
  • Grottole
  • Salandra
  • San Giorgio Lucano
  • Tursi

Elezioni in provincia di Potenza

  • Acerenza
  • Castronuovo di Sant’Andrea
  • Cersosimo
  • Corleto Perticara
  • Filiano
  • Francavilla in Sinni
  • Lauria
  • Moliterno
  • Sant’Arcangelo
  • Sarconi

Elezioni in Calabria

Elezioni in provincia di Catanzaro

  • Amaroni
  • Andali
  • Belcastro
  • Cerva
  • Davoli
  • Girifalco
  • Gizzeria
  • Martirano Lombardo
  • Montauro
  • Montepaone
  • Palermiti
  • Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
  • San Vito sullo Ionio
  • Satriano
  • Serrastretta
  • Taverna

Elezioni in provincia di Cosenza

  • Buonvicino
  • Campana
  • Castrolibero
  • Castrovillari
  • Cerzeto
  • Dipignano
  • Falconara Albanese
  • Francavilla Marittima
  • Grisolia
  • Mandatoriccio
  • Marano Marchesato
  • Orsomarso
  • Papasidero
  • Paterno Calabro
  • Roggiano Gravina
  • San Fili
  • San Giovanni in Fiore
  • San Lorenzo del Vallo
  • San Pietro in Guarano
  • Sant’Agata di Esaro
  • Tortora
  • Villapiana

Elezioni in provincia di Crotone

  • Cirò Marina
  • Crotone (capoluogo)
  • Cutro
  • Rocca di Neto
  • Santa Severina

Elezioni in provincia di Reggio Calabria

  • Anoia
  • Brancaleone
  • Bruzzano Zeffirio
  • Casignana
  • Cinquefrondi
  • Condofuri
  • Fiumara
  • Giffone
  • Maropati
  • Melicuccà
  • Molochio
  • Montebello Jonico
  • Palmi
  • Pazzano
  • Plati’
  • Reggio di Calabria (capoluogo)
  • Roccaforte del Greco
  • Samo
  • San Roberto
  • Santo Stefano in Aspromonte
  • Taurianova

Elezioni in provincia di Vibo Valentia

  • Acquaro
  • Briatico
  • Limbadi
  • Maierato
  • Monterosso Calabro
  • Ricadi
  • San Calogero
  • San Gregorio d’Ippona
  • Serra San Bruno
  • Spilinga
  • Tropea
  • Vallelonga
  • Zaccanopoli

Elezioni in Sicilia

Elezioni in provincia di Agrigento

  • Agrigento (capoluogo)
  • Camastra
  • Cammarata
  • Casteltermini
  • Raffadali
  • Ribera
  • Sambuca di Sicilia
  • Siculiana
  • Villafranca Sicula

Elezioni in provincia di Caltanissetta

  • Bompensiere
  • Mussomeli
  • Santa Caterina Villarmosa
  • Serradifalco
  • Sutera
  • Vallelunga Pratameno
  • Villalba

Elezioni in provincia di Catania

  • Bronte
  • Calatabiano
  • Mascali
  • Milo
  • Pedara
  • Randazzo
  • San Giovanni la Punta
  • San Pietro Clarenza
  • Trecastagni

Elezioni in provincia di Enna

  • Agira
  • Centuripe
  • Enna (capoluogo)
  • Nicosia
  • Pietraperzia
  • Valguarnera Caropepe

Elezioni in provincia di Messina

  • Alì Terme
  • Barcellona Pozzo di Gotto
  • Basicò
  • Giardini Naxos
  • Graniti
  • Limina
  • Malfa
  • Malvagna
  • Merì
  • Messina (capoluogo)
  • Milazzo
  • Mirto
  • Naso
  • Raccuja
  • San Salvatore di Fitalia
  • Saponara
  • Savoca

Elezioni in provincia di Palermo

  • Aliminusa
  • Altofonte
  • Caltavuturo
  • Campofelice di Fitalia
  • Carini
  • Godrano
  • Gratteri
  • Isola delle Femmine
  • Lascari
  • Misilmeri
  • Polizzi Generosa
  • Pollina
  • Santa Cristina Gela
  • Scillato
  • Termini Imerese
  • Villabate

Elezioni in provincia di Ragusa

  • Ispica

Elezioni in provincia di Siracusa

  • Augusta
  • Floridia
  • Lentini

Elezioni in provincia di Trapani

  • Campobello di Mazara
  • Gibellina
  • Marsala

Elezioni in Sardegna

Elezioni in provincia di Cagliari

  • Ballao
  • Burcei
  • Dolianova
  • Domus de Maria
  • Elmas
  • Escolca
  • Goni
  • Guamaggiore
  • Mandas
  • Maracalagonis
  • Muravera
  • Nuraminis
  • Nurri
  • Orroli
  • Ortacesus
  • Quartu Sant’Elena
  • Sadali
  • San Basilio
  • Serdiana
  • Sestu
  • Settimo San Pietro
  • Silius
  • Suelli
  • Ussana
  • Uta
  • Villa San Pietro
  • Villaputzu

Elezioni in provincia di Gallura Nord-Est Sardegna

  • Aggius
  • Berchidda
  • Bortigiadas
  • Buddusò
  • La Maddalena
  • Luogosanto
  • Monti
  • Oschiri
  • Padru
  • San Teodoro
  • Santa Teresa Gallura
  • Sant’Antonio di Gallura
  • Tempio Pausania (capoluogo)

Elezioni in provincia di Medio Campidiano

  • Barumini
  • Gonnosfanadiga
  • Guspini
  • Lunamatrona
  • Pabillonis
  • Sanluri (capoluogo)
  • Segariu
  • Siddi
  • Tuili
  • Ussaramanna
  • Villanovafranca

Elezioni in provincia di Nuoro

  • Atzara
  • Austis
  • Birori
  • Bortigali
  • Desulo
  • Gavoi
  • Lei
  • Lodè
  • Mamoiada
  • Noragugume
  • Ollolai
  • Olzai
  • Onifai
  • Osidda
  • Ottana
  • Posada
  • Seulo
  • Tiana
  • Tonara
  • Torpè

Elezioni in provincia di Ogliastra

  • Arzana
  • Elini
  • Gairo
  • Ilbono
  • Loceri
  • Urzulei
  • Ussassai

Elezioni in provincia di Oristano

  • Abbasanta
  • Allai
  • Arborea
  • Assolo
  • Asuni
  • Baressa
  • Bidonì
  • Busachi
  • Curcuris
  • Flussio
  • Fordongianus
  • Ghilarza
  • Gonnosnò
  • Gonnostramatza
  • Laconi
  • Masullas
  • Mogoro
  • Montresta
  • Neoneli
  • Norbello
  • Nurachi
  • Palmas Arborea
  • Pau
  • Paulilatino
  • Samugheo
  • San Nicolò D’Arcidano
  • Santa Giusta
  • Santu Lussurgiu
  • San Vero Milis
  • Sennariolo
  • Siamaggiore
  • Siapiccia
  • Simaxis
  • Suni
  • Ula Tirso
  • Usellus
  • Villa Sant’Antonio
  • Zeddiani

Elezioni in provincia di Sassari

  • Bessude
  • Bonnanaro
  • Bottidda
  • Bultei
  • Burgos
  • Cossoine
  • Giave
  • Ittireddu
  • Ittiri
  • Laerru
  • Mara
  • Nule
  • Nulvi
  • Osilo
  • Ossi
  • Pattada
  • Perfugas
  • Ploaghe
  • Porto Torres
  • Pozzomaggiore
  • Romana
  • Siligo
  • Tergu
  • Thiesi
  • Usini
  • Valledoria
  • Viddalba

Elezioni in provincia di Sulcis Iglesiente

  • Giba
  • Musei
  • Piscinas
  • Santadi
  • Tratalias
  • Villamassargia

La guida alle elezioni amministrative

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