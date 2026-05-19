Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi
Gli italiani chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026 saranno oltre sei milioni, in una tornata elettorale che interesserà più di 800 comuni sul territorio nazionale. Si tratta di un appuntamento importante per la vita amministrativa locale, con la scelta di sindaci e consigli comunali chiamati a guidare i territori nei prossimi anni. Le votazioni si svolgeranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In caso di mancata elezione al primo turno, gli eventuali ballottaggi sono previsti domenica 8 e lunedì 9 giugno, sempre negli stessi orari, per i comuni sopra i 15 mila abitanti.
Il calendario, però, non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni a statuto speciale seguono tempistiche differenti. In Trentino-Alto Adige il voto è fissato per il 17 maggio, con eventuale ballottaggio il 31 maggio, mentre in Sardegna il primo turno si terrà il 7 e 8 giugno, con eventuali ballottaggi il 21 e 22 giugno.
In quali comuni si vota alle elezioni comunali: l’indice
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