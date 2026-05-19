Elezioni comunali 2026, gli sconti per chi viaggia per votare

Guida ai biglietti ridotti per le elezioni comunali 2026: come funzionano i tagli su treni, aerei e navi

In occasione delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio e del 7 e 8 giugno 2026, gli elettori che devono spostarsi dal proprio luogo di residenza per raggiungere il Comune in cui votano possono usufruire di agevolazioni tariffarie su treni, aerei, navi e autostrade. Gli sconti sono previsti per facilitare il rientro degli elettori nel Comune di iscrizione elettorale e vengono applicati da diverse compagnie di trasporto sulla base delle disposizioni del ministero dell’Interno.

Sconti per i viaggi in treno: fino al 70% di riduzione

In occasione delle consultazioni elettorali, sia Trenitalia sia Italo propongono delle tariffe agevolate per gli elettori che devono raggiungere la loro sede elettorale. Per ottenere lo sconto è necessario acquistare un biglietto di andata e ritorno e mostrare la tessera elettorale insieme a un documento d’identità. Nel viaggio di ritorno bisognerà esibire anche la tessera timbrata dal seggio per dimostrare l’avvenuta votazione. Trenitalia applica riduzioni fino al 70% sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, mentre per i treni regionali lo sconto previsto è del 60%. Le agevolazioni sono valide solo entro precise finestre temporali: il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno precedente le elezioni, mentre il ritorno deve avvenire entro il decimo giorno successivo alla votazione. Anche Italo offre sconti fino al 70% sui collegamenti ferroviari verso la sede elettorale. Per il primo turno delle elezioni amministrative il viaggio di andata deve essere effettuato tra il 15 e il 25 maggio 2026, mentre il ritorno deve avvenire tra il 24 maggio e il 4 giugno 2026.

Sconti per i viaggi in aereo

Anche ITA Airways applicherà agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono raggiungere il proprio Comune di iscrizione elettorale. La compagnia prevede uno sconto di 40 euro per i biglietti di importo pari o superiore a 41 euro oppure una riduzione del 40% della tariffa fino a un massimo di 40 euro. L’offerta riguarda i voli nazionali di andata e ritorno effettuati tra il 18 maggio e il 1° giugno 2026 per il primo turno delle elezioni e tra il 1° e il 14 giugno in caso di ballottaggio. Anche in questo caso, al momento del check-in e dell’imbarco sarà necessario presentare la tessera elettorale oppure una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata. Per il ritorno servirà invece la tessera vidimata dal seggio elettorale.

Sconti per i viaggi in nave

Le agevolazioni previste dal Ministero dell’Interno riguardano anche i collegamenti marittimi. Diverse compagnie di navigazione applicheranno una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria per gli elettori diretti nel proprio Comune di voto. Tra le società che aderiscono figurano GNV, Grimaldi Euromed, Compagnia Italiana di Navigazione e Navigazione Libera del Golfo. Gli sconti interesseranno soprattutto i collegamenti con Sardegna, Sicilia, Isole Eolie e Isole Tremiti. Anche qui, per ottenere l’agevolazione sarà necessario mostrare un documento d’identità e la tessera elettorale.

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