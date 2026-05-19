Elezioni comunali, che documenti servono per votare e cosa fare se hai perso la tessera elettorale

Quali documenti serviranno per votare alle prossime elezioni comunali e cosa fare se non li si ha con sé, tra duplicati last-minute e uffici aperti

Il 24 e 25 maggio e il 7 e 8 giugno 2026 milioni di cittadini italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i Consigli comunali in circa 900 comuni italiani. Potranno votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Ma quali documenti servono per accedere al seggio? E cosa bisogna fare in caso di tessera elettorale smarrita o cambio di residenza?

Quali documenti servono per votare

Per votare è necessario presentarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono considerati validi documenti come la carta d’identità, il passaporto e la patente di guida. Chi non possiede più un documento valido deve richiederne uno nuovo presso gli uffici competenti.

Cosa fare se hai perso la tessera elettorale o hai esaurito gli spazi

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili sulla tessera elettorale, è possibile richiederne una nuova presso l’Ufficio elettorale del proprio Comune. I Comuni garantiscono normalmente aperture straordinarie degli uffici elettorali nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni e per tutta la durata delle operazioni di voto, così da consentire ai cittadini di ottenere rapidamente il duplicato della tessera. Per il rilascio potrebbe essere richiesto:

un documento di identità;

la vecchia tessera elettorale, se disponibile;

la denuncia di smarrimento o furto, in alcuni casi.

Come ottenere la tessera elettorale se ho cambiato città di residenza

Ogni tessera riporta la circoscrizione elettorale in cui votare, insieme al numero di sezione, che rappresenta l’ufficio in cui esprimere il voto. Proprio per questo motivo chi si è trasferito in un nuovo Comune di residenza deve richiedere una nuova tessera elettorale. In generale, il trasferimento nelle liste elettorali avviene automaticamente dopo il cambio di residenza, ma le modalità di consegna o ritiro della tessera possono variare da Comune a Comune. Per questo è consigliabile consultare il sito istituzionale della propria amministrazione comunale.

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