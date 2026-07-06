«Uno è sceso, ora a chi tocca?», la minaccia del comandante ai passeggeri molesti. Il caos sul Napoli-Mykonos: cosa è successo – Il video

Le immagini rilanciate sui social dal deputato

«Uno è sceso, ora a chi tocca?». dice perentorio il comandante di un volo Volotea che con questa frase, è diventato virale sui social. Il pilota, che doveva decollare da Napoli diretto a Mykonos, è stato costretto a minacciare i passeggeri molesti a bordo. Più di uno a quanto pare. Come racconta il video diffuso dalla giornalista Azzurra Noemi Barbuto e rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, tutto nasce da un uomo seduto vicino all’uscita di emergenza che si sarebbe rifiutato di spostare il bagaglio a mano nonostante la richiesta degli assistenti di volo, necessaria per lasciare libera l’area in caso di evacuazione. Al richiamo dell’equipaggio l’uomo avrebbe reagito alzando i toni e insultando il personale di bordo, tanto da spingere il comandante a bloccare le procedure di decollo e a riportare l’aereo in area di parcheggio, sulla pista dell’aeroporto di Napoli Capodichino.

Perché il passeggero è stato fatto scendere dalla Polizia di Frontiera?

Dalla cabina è partita una richiesta di intervento alla Polizia di Frontiera, i cui agenti sono saliti a bordo mercoledì 1° luglio e hanno accompagnato il passeggero fuori dall’aeromobile. Solo a quel punto il volo V7 1610 ha potuto riprendere il rullaggio e ripartire verso la Grecia, atterrando a Mykonos con oltre mezz’ora di ritardo. Un disagio non da poco per gli altri viaggiatori, alcuni dei quali, avrebbero perso le coincidenze previste una volta arrivati a destinazione.