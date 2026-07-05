Marito di Roccella disperso, la ministra rompe il silenzio dopo la tragedia del lago di Vico: «Grazie per l’affetto, momento per me lacerante»

«Un'ondata di affetto che mi aiuta ad andare avanti», scrive Roccella sui social. Intanto le ricerche del corpo di Luigi Cavallari proseguono, anche con l’impiego di un drone subacqueo sperimentale

«Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie». Per la prima volta, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella è intervenuta sulla tragedia al lago di Vico, dove suo marito, Luigi Cavallari, risulta disperso da sabato scorso dopo essersi tuffato dalla barca con cui stava facendo una gita con la moglie.

Le ricerche

Nel frattempo proseguono le ricerche. È stato impiegato anche un drone subacqueo sperimentale – oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, robot e squadre di esperti sommozzatori – operativo da alcuni giorni nelle acque particolarmente complesse del lago, dove già a pochi metri di profondità la visibilità è pressoché nulla, a causa della fitta vegetazione che cresce dal fondale e delle basse temperature dell’acqua. Condizioni che rendono difficile, se non impossibile, l’esplorazione visiva da parte dei sommozzatori.

Dove si stanno concentrando le ricerche

Dopo le analisi dei dati forniti dai vari rover in campo nei giorni passati, le ricerche si stanno concentrando in alcuni punti che, secondo la mappatura strumentale, potrebbero nascondere il corpo di Cavallari. A questo proposito, per trovare eventuali tracce, sono stati esplorati anche gli accessi ai depuratori per il servizio idrico e all’estuario di un piccolo corso d’acqua che si getta nel lago. Nei giorni scorsi si sono avvicendate sul luogo dell’incidente varie squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, Napoli e Firenze. In campo anche i subacquei della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza.

Foto copertina: FACEBOOK/EUGENIA ROCCELLA