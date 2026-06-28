Marito di Roccella disperso, Meloni condanna le offese social alla ministra: «Commenti ignobili e disumani. Si è superato il limite»

La premier su X: «Quando si arriva a colpire una persona in un momento così drammatico non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale»

«Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana». Con queste parole, affidate a un post sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta per condannare gli attacchi rivolti alla ministra per le pari opportunità e la famiglia, dopo la scomparsa del marito Luigi Cavallari, disperso nelle acque del lago di Vico in seguito a un incidente in barca.

Il post della premier

La premier ha definito quegli attacchi il segno di una «miseria morale», sostenendo che colpire una persona e la sua famiglia in un momento di dolore non appartiene più al confronto politico. «Ma è anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo – attacca Meloni -. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità».

Nelle ore successive alla diffusione della notizia della scomparsa di Cavallari, sui social sono comparsi numerosi messaggi contro Roccella. Alcuni utenti hanno criticato l’attenzione mediatica riservata al caso, sostenendo che «un cittadino comune non avrebbe ricevuto la stessa copertura», si legge sotto un post. Mentre altri hanno richiamato tragedie come i naufragi nel Mediterraneo o altri episodi di cronaca per evidenziare quella che ritengono una «disparità di trattamento». Accanto alle critiche, non sono però mancati messaggi di solidarietà nei confronti della ministra e della sua famiglia. Diversi utenti hanno invitato a rispettare il dolore di chi sta vivendo una vicenda drammatica, prendendo le distanze dagli insulti comparsi in rete.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, 12 aprile 2024