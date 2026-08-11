Vannacci e il «patriarcato mediterraneo» contro la violenza sulle donne. Remigrazione e sicurezza: cosa c’è nella prima parte del programma di FN

Il programma elettorale del partito dell'ex generale si lancia in un piano decennale con cui riformare il Codice Rosso, il mercato del lavoro e le politiche migratorie. Rivelata la prima di tre parti di un programma radicato «nella tradizione romana e cristiana»

Non lo chiamano programma elettorale dalle parti di Futuro Nazionale, ma scelgono un bel più roboante «Base ideologica e programmatica per l’Italia del futuro 2027-2037». Un piano decennale, stile Maldini-Leonardo per il calcio italiano, in cui c’è una prima certezza per gli uomini dell’ex generale Roberto Vannacci: basta con la fattispecie di reato per il femminicidio. Il testo parla di «stop alla riformulazione gramsciana del diritto e alla retorica delle categorie», ribadendo che chi uccide una donna va punito «con pene fino all’ergastolo, come abbiamo sempre fatto, ovvero per omicidio». Il documento aggiunge che chi toglie la vita a una persona, «maschio o femmina che sia», deve essere punito, «senza necessità di distinguere in viricidio e femminicidio».

Cosa si intende per «patriarcato mediterraneo»

Il testo introduce poi il concetto di «patriarcato mediterraneo», presentato come alternativa al modello culturale della sinistra. Secondo Futuro Nazionale, «il modello educativo della sinistra fondato sull’ideologia della costante lotta al patriarcato è, evidentemente, fallimentare», e proprio dove sparisce ogni traccia della società patriarcale si diffonderebbe «un preoccupante aumento della violenza sulle donne». Da qui la proposta di «proteggere e non criminalizzare» un modello che punta, si legge nel documento, alla «formazione di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni», impegnati nella protezione delle donne e nella difesa della società.

Cosa fare contro la violenza sulle donne

Nel programma vannacciano si chiede di correggere le «falle procedurali» del cosiddetto Codice Rosso, per garantire protezione immediata e tempi certi alle vittime. Viene poi proposto di potenziare i dispositivi di tracciamento elettronico a distanza per chi è sottoposto a misure cautelari, con lo stanziamento di fondi dedicati per colmare quella che il partito definisce una «cronica carenza» di braccialetti e strumenti simili.

Che cos’è Futuro Nazionale secondo Vannacci

Ad annunciare la pubblicazione è stato lo stesso Vannacci, che ha parlato di un lavoro «raccolto dal basso, nel confronto con gli iscritti». «Dieci anni di riferimento, due legislature», ha spiegato il leader di Futuro Nazionale, precisando che non si tratta di «un elenco di promesse generiche» ma della «definizione di principi e strategie per i campi decisivi dell’emergenza nazionale». Nel testo il partito si descrive come una «destra identitaria, pura e vitale, radicata nella tradizione romana e cristiana», indicando come linee rosse non negoziabili «la vita dal concepimento alla morte naturale, la famiglia naturale, l’identità cristiana, la concezione romana del diritto».

Cosa prevede il piano di remigrazione per il lavoro

Un altro capitolo riguarda il mercato del lavoro e la manodopera italiana. Nel punto dedicato alla «facilitazione al reperimento di mano d’opera italiana», una delle 22 misure del Piano di Remigrazione, il partito propone sgravi per le aziende che assumono lavoratori italiani nei settori storicamente coperti da manodopera extracomunitaria. Le risorse risparmiate con le politiche di lungo periodo sulla remigrazione, tra costi sociali, carcerari e di gestione dei richiedenti asilo, verrebbero secondo il documento reinvestite per abbassare il cuneo fiscale e alzare gli stipendi senza costi aggiuntivi per i datori di lavoro. Viene inoltre proposto di vincolare i sussidi di disoccupazione alla disponibilità effettiva ad accettare qualsiasi lavoro compatibile con la propria condizione, richiamando quello che il testo chiama «principio di San Paolo»: «chi non vuol lavorare neppure mangi».

Quali sono le proposte economiche di Futuro Nazionale

La parte economica del documento punta sulla semplificazione tributaria e sulla riduzione del cuneo fiscale, insieme a una politica industriale imperniata sul Made in Italy, tra manifattura avanzata, agroalimentare, moda e artigianato ad alto valore aggiunto. Il partito propone anche di rafforzare il Golden Power e, per l’occpazione, si punta alla piena occupazione tramite un database unico di collocamento, il sostegno alle Pmi e la revoca dei sussidi a chi rifiuta un’offerta di lavoro.

Le «quote azzurre» nei concorsi

Tra le riforme prioritarie in ambito fiscale, emerge invece l’ «introduzione delle “quote azzurre” nei concorsi pubblici», per riservare «una parte dell’ammontare dei posti a bando ai genitori di famiglie numerose».

Cosa prevede il programma su immigrazione e sicurezza

La sezione migratoria conferma le linee già anticipate da Vannacci nei mesi scorsi: divieto di sbarco, pattugliamento navale, chiusura dei porti alle ong, rimpatri immediati, aumento dei Cpr anche all’estero e stop ai decreti flussi e ai ricongiungimenti familiari. In materia di sicurezza il partito propone un approccio di «tolleranza zero», con l’impiego delle forze armate nelle zone a maggiore densità criminale, il potenziamento del Daspo urbano e il contrasto alle baby gang. Tra le misure figurano anche la riforma dell’articolo 53 del Codice penale sull’uso legittimo delle armi, 10.000 nuovi posti nelle carceri e l’abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità dei minori. Per ottenere la cittadinanza italiana, il documento chiede 20 anni di residenza regolare e un livello C1 di lingua italiana, escludendo categoricamente ius soli e ius scholae.

Quando arriveranno le altre parti del programma di Futuro Nazionale

Sul piano internazionale, Futuro Nazionale rivendica una linea «realista e multipolare», con l’interruzione dell’invio di armi all’Ucraina e l’astensione da interventi nel contesto iraniano, oltre a un atteggiamento critico verso il modello centralista dell’Unione Europea. In tema di energia, il partito dice no al Green Deal e allo stop ai motori endotermici previsto per il 2035, riaprendo alla possibilità di tornare ad acquistare gas russo e puntando sul nucleare di nuova generazione. Vannacci ha comunque precisato che quella pubblicata è solo la prima parte del programma, con le altre due sezioni attese «nelle prossime settimane».