Giorgia Meloni in vacanza alla Maddalena, la premier con la figlia Ginevra tra le vie del centro e i selfie con i passanti

La premier avvistata a Cala Gavetta tra le vie del centro dell'isola. Una pausa in famiglia accompagnata da una scorta discreta prima dei prossimi spostamenti estivi

Qualche giorno di relax tra mare, passeggiate e tempo in famiglia. Giorgia Meloni si trova nell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna, per trascorrere una tappa delle sue vacanze estive insieme alla figlia Ginevra. Secondo quanto riporta Repubblica, la premier è stata avvistata ieri sera, venerdì 7 agosto, nel cuore del paesino sardo, prima all’ora dell’aperitivo in piazza 23 Febbraio e poi mentre camminava tra le vie del centro.

I selfie con i passanti

Nonostante una scorta discreta che ha cercato di non dare nell’occhio, la sua presenza è stata subito notata dai presenti. Quando in serata si è spostata nella zona di Cala Gavetta, centro nevralgico dell’isola, in molti le si sono avvicinati per chiederle un selfie. Negli anni passati la presidente del Consiglio aveva scelto la Grecia e la Puglia per i suoi soggiorni estivi, mete dove non è escluso che possa fare ritorno. La permanenza a La Maddalena potrebbe infatti durare poco, con la premier pronta a lasciare l’isola già a breve per proseguire le ferie.