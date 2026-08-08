Elezioni a Milano, Vannacci candida Carmelo Burgio: chi è il generale dei carabinieri scelto da Futuro Nazionale

L'annuncio del leader di Futuro Nazionale dal palco della Versiliana. L'affondo sulla sicurezza: «Toglieremo Milano ai maranza»

È Carmelo Burgio il candidato di Futuro Nazionale alle prossime elezioni comunali di Milano. Ad annunciarlo dal palco della Versiliana è stato Roberto Vannacci, che ha presentato il generale dei carabinieri come «un uomo delle istituzioni», sottolineandone anche l’esperienza alla Direzione investigativa antimafia e il passato da paracadutista. Nel corso dell’intervento Vannacci ha annunciato che il movimento sarà presente «in tutte le grandi città, a Milano, Bologna, Roma, così come correremo alle politiche».

«Milano tornerà sicura»

Vannacci ha legato la candidatura soprattutto al tema della sicurezza. «Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei maranza», ha detto, invitando gli elettori a «dare fiducia a Burgio» perché, secondo il leader di Futuro Nazionale, «vedrete Milano rivoltata come un calzino». «Ha una grande esperienza nella sicurezza e se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo saprebbe come farlo, senza i consigli del prefetto Gabrielli», ha aggiunto Vannacci.

Chi è Carmelo Burgio

Nato ad Anzio nel 1957 e cresciuto tra la provincia romana e la Sicilia, Carmelo Burgio è un generale dei carabinieri. La sua carriera, mossa dai primi passi giovanili tra le fila dello storico collegio militare Nunziatella di Napoli e dell’Accademia di Modena, si è consolidata nei reparti d’élite dell’Arma. Prima al 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” e poi ai vertici del GIS (Gruppo di intervento speciale), per poi passare ai servizi di scorta al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Burgio ha operato in Iraq, Albania, Bosnia e Afghanistan.

Quando si vota per le elezioni a Milano

Milano tornerà alle urne nella primavera del 2027 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. La data del voto non è ancora stata fissata e sarà indicata nel decreto di convocazione dei comizi elettorali. In base alle leggi attualmente in vigore, le amministrative si terranno in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027.