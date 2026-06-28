Le ricerche del marito della ministra Roccella nel lago di Vico. L’allarme dopo il tuffo: «Non mi sento bene», poi è sparito. Cosa è successo – Il video

Erano le 17 di ieri 27 giugno l'ultima volta in cui l'uomo è stato visto. Con lui la moglie che ha dato l'allarme e a cui avrebbe detto di non sentirsi bene

Le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, sono andate avanti senza sosta per tutta la notte, anche con l’impiego di un rover telecomandato, ma al momento non hanno dato esiti. L’uomo è scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. All’allarme lanciato dalla moglie sono seguite le perlustrazioni delle unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma, che si sono concentrate sul punto in cui Cavallari è stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 17. Nelle ultime ore sono arrivate anche squadre specializzate da Napoli e Firenze, dotate di attrezzature pensate per immersioni in acque a scarsa visibilità.

Che cosa è successo

Stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, Cavallari si era tuffato in località Fiorò, sulla sponda meridionale del lago vulcanico viterbese, per concludere con un bagno una giornata di relax in barca con la moglie. Alcune testimonianze raccolte sul posto raccontano che l’uomo, una volta in acqua, sarebbe riuscito a dire di non sentirsi bene, riemergendo per qualche istante prima di sparire definitivamente sotto la superficie. La piccola imbarcazione, però, non era ancorata e si era già allontanata troppo per consentirgli di risalire a bordo. Gli investigatori hanno effettuato rilievi anche sulla barca, per verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza.

I messaggi di solidarietà dalla politica

Sul lago sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e i nuclei sommozzatori dell’Arma, oltre al questore di Viterbo e al vicario del prefetto, mentre la ministra è stata accompagnata nella casa di famiglia nel Viterbese. Tra i primi messaggi istituzionali quello della premier Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: «In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia». Si sono uniti il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, «Alla ministra Roccella va tutta la mia vicinanza», il governatore del Lazio Francesco Rocca, «In queste ore di angoscia tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella», e il presidente del Senato Ignazio La Russa, «Mi stringo con affetto alla ministra e a suoi familiari».