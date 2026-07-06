Archiviata l’inchiesta su Lucia Raso, la mamma pubblica la foto della figlia dopo la sua morte: «L’immagine shock è un grido per chiedere giustizia»

La madre ha diffuso la foto della figlia dopo la caduta dal balcone nel 2020 per riaccendere l’attenzione su un caso che, a suo avviso, presenta ancora interrogativi irrisolti

Una fotografia scattata subito dopo la morte di Lucia Raso, 36enne veronese deceduta nel 2020 dopo essere precipitata da una finestra al primo piano dell’abitazione del compagno a Landshut, in Baviera, è stata resa pubblica sui social dalla madre, Maria Xenia Sonato, dopo l’archiviazione definitiva dell’inchiesta. Nell’immagine, durissima, si vede la donna senza vita sul marciapiede. La madre ha spiegato di aver scelto di diffonderla non per suscitare clamore, ma per riportare l’attenzione su una vicenda che, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, presenta ancora interrogativi irrisolti: «Non ho più nulla da perdere. Quella foto è un grido per chiedere giustizia».

L’inchiesta sulla morte di Lucia Raso

Secondo la donna, l’immagine diffusa sui social potrebbe offrire una chiave di lettura diversa sull’accaduto del 2020. Sei anni fa, la giovane precipitò dall’abitazione del compagno, a Landshut, mentre nell’appartamento erano presenti, oltre al fidanzato – poi finito sotto indagine – anche due amici dell’uomo. Dalle indagini è emerso che nel corso della serata era stato consumato alcol e che tra i due fidanzati sarebbe scoppiata una lite legata a motivi di gelosia. La procura di Verona, competente sul fascicolo, ha tuttavia sostenuto la versione del compagno, secondo cui si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Nel corso del procedimento, gli inquirenti hanno avanzato per tre volte la richiesta di archiviazione. In due occasioni il giudice per le indagini preliminari ha però disposto ulteriori approfondimenti. Nei giorni scorsi è arrivato infine il via libera definitivo all’archiviazione, con la chiusura del caso.