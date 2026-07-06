Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
ATTUALITÀFotoInchiesteVenetoVerona

Archiviata l’inchiesta su Lucia Raso, la mamma pubblica la foto della figlia dopo la sua morte: «L’immagine shock è un grido per chiedere giustizia»

06 Luglio 2026 - 16:32 Alba Romano
lucia-raso-foto-shock-morte-social-madre-inchiesta-archiviata
lucia-raso-foto-shock-morte-social-madre-inchiesta-archiviata
La madre ha diffuso la foto della figlia dopo la caduta dal balcone nel 2020 per riaccendere l’attenzione su un caso che, a suo avviso, presenta ancora interrogativi irrisolti
Google Preferred Site

Una fotografia scattata subito dopo la morte di Lucia Raso, 36enne veronese deceduta nel 2020 dopo essere precipitata da una finestra al primo piano dell’abitazione del compagno a Landshut, in Baviera, è stata resa pubblica sui social dalla madre, Maria Xenia Sonato, dopo l’archiviazione definitiva dell’inchiesta. Nell’immagine, durissima, si vede la donna senza vita sul marciapiede. La madre ha spiegato di aver scelto di diffonderla non per suscitare clamore, ma per riportare l’attenzione su una vicenda che, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, presenta ancora interrogativi irrisolti: «Non ho più nulla da perdere. Quella foto è un grido per chiedere giustizia». 

L’inchiesta sulla morte di Lucia Raso

Secondo la donna, l’immagine diffusa sui social potrebbe offrire una chiave di lettura diversa sull’accaduto del 2020. Sei anni fa, la giovane precipitò dall’abitazione del compagno, a Landshut, mentre nell’appartamento erano presenti, oltre al fidanzato – poi finito sotto indagine – anche due amici dell’uomo. Dalle indagini è emerso che nel corso della serata era stato consumato alcol e che tra i due fidanzati sarebbe scoppiata una lite legata a motivi di gelosia. La procura di Verona, competente sul fascicolo, ha tuttavia sostenuto la versione del compagno, secondo cui si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Nel corso del procedimento, gli inquirenti hanno avanzato per tre volte la richiesta di archiviazione. In due occasioni il giudice per le indagini preliminari ha però disposto ulteriori approfondimenti. Nei giorni scorsi è arrivato infine il via libera definitivo all’archiviazione, con la chiusura del caso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La fuga da casa e il precedente inglese: l’inchiesta sul 22enne che ha accoltellato il passante a Milano. Il papà della vittima: «Colpiva mio figlio ovunque»

2.

Marito di Roccella disperso, la ministra rompe il silenzio dopo la tragedia del lago di Vico: «Grazie per l’affetto, momento per me lacerante»

3.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», le parole shock dell’uomo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano

4.

Surfista italiano scomparso, spunta un corpo in Libia: perché potrebbe essere Mimmo Piepoli. Ora il test del Dna

5.

Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un passante alle spalle a Milano: i foglietti «motivazionali» nel portafoglio e il passato in Inghilterra

leggi anche
milano-accoltellamento-55enne-parla-padre-vittima
ATTUALITÀ

Accoltellamento a Milano, Lamin Saidilly non risponde al gip. La legale: «Non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull’auto della polizia»

Di Olga Colombano
Savona accoltellato spiaggia
ATTUALITÀ

«Impara a comportarti», morto per le coltellate in spiaggia: killer in fuga. Il giallo sul 37enne e la lite a Savona: cosa hanno visto i testimoni

Di Giovanni Ruggiero
Ospedale israelitico
ATTUALITÀ

Furto di fentanyl a Roma, il sospetto sui video con i ladri cancellati. I controlli colabrodo all’ospedale israelitico e la caccia al complice interno

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

Accoltellato a Milano, il video shock delle telecamere: l’agguato alle spalle, poi l’aggressione

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore. Indagano i carabinieri

Di Alba Romano