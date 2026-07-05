Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
ATTUALITÀAccoltellamentiInchiesteLombardiaMilanoVideo

Accoltellato a Milano, il video shock delle telecamere: l’agguato alle spalle, poi l’aggressione

05 Luglio 2026 - 22:03 Alba Romano
Le immagini della videosorveglianza del bar dove è avvenuta l'aggressione al 55enne Gerardo P.. La vittima si trova in terapia intensiva
Google Preferred Site

Le telecamere di sorveglianza installate all’esterno del bar «La Giada» hanno ripreso integralmente l’aggressione avvenuta ieri 4 luglio a Milano, in cui un 55enne, Gerardo P., è stato colpito con circa venti coltellate da uno sconosciuto. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a più interventi chirurgici tra la serata di ieri e la mattinata odierna.

La vittima è in terapia intensiva

Secondo quanto riferito, la vittima non sarebbe più in pericolo di vita e si trova attualmente in terapia intensiva post-operatoria, con condizioni in miglioramento. L’accoltellamento ha attivato le indagini delle forze dell’ordine, che hanno potuto contare anche sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. «Sono in un brutto momento. Sono stressata, sono triste. Mi sta cadendo tutto», ha dichiarato la madre della vittima.

L’aggressore: «Mi sono divertito»

Sul fronte giudiziario, è previsto per domani mattina l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore per il 22enne Lamin Saidilly, nato a Conegliano Veneto (Treviso) e responsabile dell’aggressione. Il pubblico ministero Elio Ramondini ha intanto richiesto la convalida dell’arresto, ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato. «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», ha dichiarato il 22enne oggi davanti alle forze dell’ordine.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Fano, lite tra coinquiline finisce in tragedia: 30enne incinta presa a calci perde il bimbo al settimo mese

2.

Aldo Montano ricoverato d’urgenza a Roma, lo sfogo dopo lo shock anafilattico al ristorante: «Avevo avvisato dell’allergia, ho rischiato la vita»

3.

Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un passante alle spalle a Milano: i foglietti «motivazionali» nel portafoglio e il passato in Inghilterra

4.

Norovirus sulla nave da crociera Ruby Princess, vomito e diarrea per oltre 120 passeggeri. Cosa sta succedendo e quali sono i rischi

5.

Accoltellato a Milano «senza motivo», gravissimo un 55enne: «Colpito 20 volte da un 22enne». L’aggressore fermato dai clienti di un bar

leggi anche
accoltellato milano lamin saidilly
ATTUALITÀ

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», le parole shock dell’uomo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano

Di Cecilia Dardana
treni ponte al pino firenze
ATTUALITÀ

Al via i lavori sulla rete ferroviaria nel nodo di Firenze. L’odissea estiva dei pendolari: corse dimezzate e viaggi fino a 6 ore

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un passante alle spalle a Milano: i foglietti «motivazionali» nel portafoglio e il passato in Inghilterra

Di Olga Colombano