Accoltellato a Milano, il video shock delle telecamere: l’agguato alle spalle, poi l’aggressione

Le immagini della videosorveglianza del bar dove è avvenuta l'aggressione al 55enne Gerardo P.. La vittima si trova in terapia intensiva

Le telecamere di sorveglianza installate all’esterno del bar «La Giada» hanno ripreso integralmente l’aggressione avvenuta ieri 4 luglio a Milano, in cui un 55enne, Gerardo P., è stato colpito con circa venti coltellate da uno sconosciuto. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a più interventi chirurgici tra la serata di ieri e la mattinata odierna.

La vittima è in terapia intensiva

Secondo quanto riferito, la vittima non sarebbe più in pericolo di vita e si trova attualmente in terapia intensiva post-operatoria, con condizioni in miglioramento. L’accoltellamento ha attivato le indagini delle forze dell’ordine, che hanno potuto contare anche sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. «Sono in un brutto momento. Sono stressata, sono triste. Mi sta cadendo tutto», ha dichiarato la madre della vittima.

L’aggressore: «Mi sono divertito»

Sul fronte giudiziario, è previsto per domani mattina l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore per il 22enne Lamin Saidilly, nato a Conegliano Veneto (Treviso) e responsabile dell’aggressione. Il pubblico ministero Elio Ramondini ha intanto richiesto la convalida dell’arresto, ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato. «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», ha dichiarato il 22enne oggi davanti alle forze dell’ordine.