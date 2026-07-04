Accoltellato a Milano «senza motivo», gravissimo un 55enne: «Colpito 20 volte da un 22enne». L’aggressore fermato dai clienti di un bar

L'uomo, ricoverato in codizioni critiche, è in pericolo di vita. Dai primi accertamenti è emerso che vittima e aggressore non si conoscevano. Indagini in corso

Un uomo italiano di 55 anni è rimasto gravemente ferito nella mattinata di sabato 4 luglio nel quartiere San Siro di Milano. Colpito con almeno venti coltellate, scrive il Corriere della Sera, è stato ricoverato in condizioni critiche ed è in pericolo di vita. Ad aggredirlo sarebbe stato un 22enne italiano di origini gambiane, che lo avrebbe colpito alle spalle. Il movente dell’aggressione è ancora da chiarire e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto immotivato. Al momento sono in corso accertamenti anche sulle condizioni psicofisiche del giovane. La vittima ha riportato numerose ferite, in particolare alla schiena e all’addome.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 7.30 in via Alfonso Capecelatro, all’esterno di un bar. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne stava camminando lungo la strada quando è stato raggiunto alle spalle dal 22enne, che lo ha colpito ripetutamente con un coltello. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Il 22enne fermato dai clienti di un bar

L’aggressore è stato bloccato da alcuni clienti del bar prima dell’arrivo della polizia, che lo ha fermato. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Dai primi accertamenti emerge che vittima e aggressore, residente nel quartiere Giambellino, non si conoscevano e che non avrebbero avuto alcun contatto prima dell’accoltellamento. I familiari del 22enne, ascoltati dagli investigatori, hanno riferito che il giovane non era mai stato seguito in passato per problemi psichiatrici.