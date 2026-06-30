«Te ne ho già offerte tre, ora basta». Pizzaiolo ucciso a coltellate da un cliente che non voleva pagare: arrestato l’aggressore

È accaduto a Reggio Emilia. Il presunto killer è stato fermato nella notte dalla polizia. Fiori e messaggi dei reggiani davanti alla pizzeria «Yoghi»

Ucciso da un cliente che non voleva pagare. È accaduto a Reggio Emilia dove il titolare della pizzeria «Yoghi», Raffaele Stipa, 67 anni, originario di Capo D’Orlando (Messina) è stato accoltellato a morte. Il presunto killer è stato rintracciato e arrestato nella notte dalla polizia, determinanti le immagini di videosorveglianza. Pare fosse un cliente abituale. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, un italiano, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. «Te ne ho già offerte tre, ora basta». E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo in modo grave anche la sorella.

Fiori e messaggi dei reggiani davanti al locale

Davanti alla pizzeria una processione di persone del quartiere per ricordare il 67enne ucciso. C’è chi porta un fiore e chi scrive un messaggio su un foglio accanto a un pupazzetto. «Era una bravissima persona – racconta una signora del quartiere – noi della zona venivamo tutti qui a mangiare una pizza. Aveva una gentilezza che andava oltre. Mi dispiace tantissimo, è morto dove aveva dedicato la vita». Raffaele, originario di Capo d’Orlando (Messina), era arrivato trent’anni fa a Reggio Emilia e gestiva la pizzeria «Yoghi» da oltre vent’anni insieme alla sorella rimasta ferita dal killer mentre cercava di difendere il fratello.

Foto copertina: ANSA/FACEBOOK PIZZERIA YOGHI | Il titolare della pizzeria Yoghi, Raffaele Stipa, è stato ucciso accoltellato da un cliente, a Reggio Emilia poco dopo le 22.30 di ieri, 30 giugno 2026