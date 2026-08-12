Lucertola velenosa nel Padovano: dopo mesi di avvistamenti, a trovarla è stata la cagnolina Stella
Da oltre un mese gli abitanti di Barbona, nel Padovano, cercavano una Heloderma horridum, una lucertola originaria del Messico e dotata di un morso velenoso. Dopo diversi avvistamenti, però, il rettile era sempre riuscito a far perdere le proprie tracce. A mettere fine alla ricerca è stata Stella, una cagnolina che ha attirato l’attenzione dei proprietari abbaiando insistentemente.
Il ritrovamento
Secondo quanto riporta Il Gazzettino, i proprietari hanno seguito la direzione indicata dalla cagnolina e hanno trovato la lucertola nascosta sotto alcune assi di ferro. Dopo la segnalazione al sindaco Francesco Peotta, sono intervenute le autorità per recuperare il rettile e metterlo in sicurezza.
Il rischio del letargo
La specie può raggiungere una lunghezza di circa 90 centimetri ed è una delle poche lucertole velenose conosciute. Si nutre di piccoli animali e uova e può resistere a lungo senza mangiare né bere. La sua cattura era diventata particolarmente importante anche in vista dell’arrivo dei mesi più freddi: il rettile avrebbe potuto trovare un rifugio per il letargo, rendendo molto più difficile individuarlo. La vicenda si è quindi conclusa grazie a Stella, che ha permesso di localizzare l’animale dopo settimane di ricerche.