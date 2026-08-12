Lucertola velenosa nel Padovano: dopo mesi di avvistamenti, a trovarla è stata la cagnolina Stella

Il rettile era stato avvistato più volte nelle campagne di Barbona, senza mai essere catturato. A individuarlo è stata la cagnolina, che ha iniziato ad abbaiare davanti al suo nascondiglio

Da oltre un mese gli abitanti di Barbona, nel Padovano, cercavano una Heloderma horridum, una lucertola originaria del Messico e dotata di un morso velenoso. Dopo diversi avvistamenti, però, il rettile era sempre riuscito a far perdere le proprie tracce. A mettere fine alla ricerca è stata Stella, una cagnolina che ha attirato l’attenzione dei proprietari abbaiando insistentemente.

Il ritrovamento

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, i proprietari hanno seguito la direzione indicata dalla cagnolina e hanno trovato la lucertola nascosta sotto alcune assi di ferro. Dopo la segnalazione al sindaco Francesco Peotta, sono intervenute le autorità per recuperare il rettile e metterlo in sicurezza.

Il rischio del letargo

La specie può raggiungere una lunghezza di circa 90 centimetri ed è una delle poche lucertole velenose conosciute. Si nutre di piccoli animali e uova e può resistere a lungo senza mangiare né bere. La sua cattura era diventata particolarmente importante anche in vista dell’arrivo dei mesi più freddi: il rettile avrebbe potuto trovare un rifugio per il letargo, rendendo molto più difficile individuarlo. La vicenda si è quindi conclusa grazie a Stella, che ha permesso di localizzare l’animale dopo settimane di ricerche.