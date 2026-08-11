Strappano il neonato dalle braccia della madre ancora in ospedale, la fuga dei nonni finisce in autostrada

I due nonni non avrebbero più di 40 anni. La decisione di prendere il nipote e toglierlo alla figlia giovanissima dopo la sentenza del giudice che le aveva tolto l'affidamento

Una coppia originaria di Napoli è finita in manette dopo aver portato via un neonato di pochi giorni dall’ospedale del Casertano dove era ricoverata la madre, loro figlia. Il tentato rapimento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 agosto. I due si sarebbero introdotti in reparto, avrebbero preso il piccolo senza avvisare nessuno e sarebbero poi scappati in auto. Il gip aveva da poco disposto la revoca dell’affidamento della madre, giovanissima neomamma, e proprio quella decisione avrebbe spinto i nonni a portare via il bambino nel tentativo, probabilmente, di espatriare.

Chi sono i due fermati sull’A1 e perché la donna era già ricercata

A far scattare l’allarme è stata la squadra mobile di Caserta, che ha segnalato la fuga alla polizia stradale. Rintracciata la targa dell’auto, una pattuglia fiorentina ha intercettato i due sull’A1, nel tratto in provincia di Firenze, bloccandoli prima che potessero allontanarsi ulteriormente. Secondo La Nazione, i due nonni non avrebbero più di 40 anni. La nonna era ricercata perché evasa dagli arresti domiciliari, ed è per questo che è stata arrestata su disposizione del gip del Tribunale di Firenze nella mattinata dell’11 agosto. La mamma del neonato è rimasta ricoverata in ospedale in provincia di Caserta, mentre il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.