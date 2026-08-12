Ranucci e i martiri civili. Da Moro a Borsellino, il post mentre l’amico Lavitola è interrogato: «Muoiono tutti allo stesso modo»

Il post con citazione di alcuni grandi martiri civili, come Piersanti Mattarella o il giudice Giovanni Falcone. Cosa ha scritto il conduttore di Report, mentre l'amico faccendiere è in carcere accusato di aver organizzato un attentato contro di lui per spianargli la strada della carriera politica

Sigfrido Ranucci tira in ballo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, tra gli altri, in un post su Facebook. Il messaggio, intitolato “La voce che spaventa”, arriva mentre l’«amico fraterno» Valter Lavitola è sotto interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Il faccendiere «amico fraterno» è stato arrestato come mandante della bomba esplosa davanti casa del giornalista, un attentato che secondo il gip di Roma aveva l’obiettivo di accrescere la popolarità del conduttore di Report per spianargli la strada in una nuova carriera politica.

Il legame tra Moro e Borsellino secondo Ranucci

Nel post, il giornalista ripercorre un filo che secondo lui lega quattro nomi della storia italiana. Un testo che appare sui suoi social dopo l’arresto dell’amico imprenditore che ha fatto esplodere una bomba fuori da casa sua. «Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza», scrive Ranucci che pare lanciarsi in un implicito paragone con i quattro nomi altisonanti citati nel suo post. La reazione nei commenti è comunque per lo più sostegno per lui, in tanti lo incoraggiano a «non mollare». In pochi gli fanno notare che forse paragonarsi a Falcone pare quantomeno eccessivo.

Ranucci e il post con i martiri civili

Ranucci prosegue spiegando cosa accomuna, a suo avviso, quelle vicende: «Muoiono tutti nello stesso modo, non tanto per la pallottola o per il tritolo, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato, con l’ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta».