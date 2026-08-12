La figlia prende a calci l’auto in sosta: i genitori picchiano la proprietaria

I carabinieri denunciano un uomo e una donna di 39 anni per lesioni. La vittima ha ricevuto anche uno sputo in faccia

Una donna è stata aggredita a calci e pugni da una coppia di coniugi dopo aver chiesto spiegazioni a una bambina, loro figlia, che aveva colpito con un calcio la sua auto in sosta. I carabinieri della stazione di Rubiera, nel Reggiano, hanno denunciato con l’accusa di lesioni personali in concorso un uomo e una donna. Sono entrambi 39enni e residenti a Rubiera. I due sono già noti alle forze dell’ordine.

La bambina e l’auto

L’episodio è avvenuto nel parcheggio di via Muratori a Rubiera. La vittima, una giovane donna del posto, si trovava all’interno della propria auto quando ha avvertito un forte colpo alla carrozzeria, causato dal calcio di una bambina di passaggio. Scesa dal veicolo per chiedere spiegazioni e contattare i genitori della minore, si è vista prima inveire e sputare contro da un’altra ragazza. E poi affrontare direttamente dai genitori, che invece di chiarire l’accaduto l’hanno prima spintonata e poi colpita a calci e pugni alle gambe e al volto.

La chiamata al 112

L’aggressione si è interrotta solo dopo che la vittima ha chiamato il 112, facendo intervenire i carabinieri. La donna è stata poi portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le sono stati riscontrati traumi guaribili in 5 giorni e la necessità di un tutore all’avambraccio per 10 giorni. Le indagini dei militari della stazione di Rubiera, avviate dopo la denuncia della vittima, hanno permesso di identificare la coppia e ricostruire la dinamica dei fatti. I due sono stati denunciati a piede libero alla procura di Reggio Emilia.

Foto copertina da: Google Maps