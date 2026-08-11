Uccide una biscia e pubblica la foto sui social: denunciato un 51enne nel Livornese

L'immagine e alcune segnalazioni hanno permesso ai carabinieri forestali di risalire all'uomo. Il serpente era una specie non velenosa e innocua per l'uomo

Un 51enne residente in provincia di Livorno è stato denunciato dopo aver ucciso una biscia e aver pubblicato sui social la foto dell’animale morto. È stata proprio quell’immagine a permettere ai carabinieri forestali di avviare gli accertamenti. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, i militari hanno analizzato la fotografia e sono riusciti a risalire all’uomo, ricostruendo così l’episodio.

La biscia dal collare barrata

L’animale ucciso era una biscia dal collare barrata, un serpente non velenoso e totalmente innocuo per l’uomo. La sua presenza, quindi, non avrebbe rappresentato un pericolo per la persona che l’ha incontrata. Proprio per questo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali, l’animale sarebbe stato ucciso senza una reale necessità. Non si sarebbe quindi trattato di un intervento legato alla sicurezza delle persone o alla necessità di difendersi da un animale pericoloso. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di uccisione di animali, previsto dall’articolo 544-bis del codice penale.



