«L’auto è troppo cara, vado al lavoro a cavallo. Ecco quanto mi costa al giorno» – Il video

La soluzione di Massimiliano Accetturo, che vive a Rocchetta Sant'Antonio, nel Foggiano.

Dal dentista? Col cavallo. Al lavoro? Pure. Il tratturo regio per 270 chilometri? Sempre con lei, la sua Maja, una cavalla che fa parte della sua scuderia da otto esemplari. Questa la scelta di Massimiliano Accetturo, 56 anni, residente di Rocchetta Sant’Antonio, piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia.

«Il pieno dell’auto mi costa 180 euro, il cavallo un euro al giorno»

Accetturro nella vita fa il giardiniere. Ha lavorato per 20 anni a Rimini e poi è tornato nelle sue terre, a Foggia. Con l’aumento dei prezzi della benzina ha scelto una soluzione particolare «che permette di vivere a contatto con la natura», racconta all’Ansa. «Lavoravo come impiegato al comune di Rocchetta Sant’Antonio, poi mi sono licenziato perché non avevo più stimoli e sono andato via da Rocchetta negli anni 90. Nel ’96, di fatto, mi sono stabilizzato a Rimini in cerca di fortuna dove ho svolto per anni la professione di giardiniere», racconta all’agenzia. «Ho conosciuto Raul Casadei e da lì ho iniziato a lavorare prima per lui come giardiniere, poi presso rinomate strutture alberghiere, sempre coltivando la passione per i cavalli, fino al 2020 quando ho fatto definitivamente rientro a Rocchetta. Ho due figli grandi, ormai lontani da casa che tornano durante le feste e ho deciso di fare rientro nel mio paese», ha aggiunto. I cavalli, sottolinea, sono una tradizione di famiglia «tramandata dal mio bisnonno che era un commerciante di cavalli con il Regno delle due Sicilie. Poi mio nonno, mio padre ed io. A Rimini ho avuto i cavalli che ho portato con me a Rocchetta. Ne ho otto nelle scuderie allestite nel perimetro di una villetta dove abito». Con Maja Massimiliano si sposta agevolmente, arrivando perfino a Pescasseroli in nove giorni e in tanti altri posti. «Negli ultimi mesi, mi sposto per lavoro a cavallo, visto l’aumento vertiginoso dei costi del carburante. Per fare un pieno ad una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro. Andando a cavallo praticamente non spendo nulla», spiega. Un ballone di fieno, ha poi raccontato al Fatto Quotidiano, gli costa circa 30 euro e mantenerlo per gli spostamenti costa circa un euro al giorno. Spesso fa trasferte per lavoro si muove tra Puglia, Campania e Basilicata. «È bello tornare ai vecchi tempi – ha raccontato – è una sensazione impagabile. E poi è un mezzo di trasporto economico. Come devi avere cura di te, devi averne di lei».

(in copertina uno screenshot dal servizio di Irpinia Tv)