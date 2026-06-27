Triplice omicidio a Roma, uccisi i genitori e la figlia di 5 anni: «Sono stati accoltellati». C’è anche un ferito, caccia all’aggressore

Nell'abitazione è stato trovato anche l'altro figlio della coppia ferito, non è in pericolo di vita. La tragedia in via Montiglio, nella zona di Pineta Sacchetti

Triplice omicidio alla periferia di Roma. I corpi senza vita di un uomo, di una donna e della loro figlia di 5 anni sono stati trovato in un’abitazione di via Montiglio, nella zona di Pineta Sacchetti. Dalle prime informazioni, le tre vittime sarebbero state uccise a coltellate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della squadra mobile, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ferito anche l’altro figlio, indagini in corso

Nell’abitazione è stato trovato anche un minorenne ferito, l’altro figlio della coppia. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno verificando il suo rapporto di parentela con le vittime, ma al momento non emergono elementi che lo colleghino al triplice omicidio. Le tre vittime erano originarie del Bangladesh e risultavano incensurate.