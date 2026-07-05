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Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore. Indagano i carabinieri

05 Luglio 2026 - 21:38 Alba Romano
Il piccolo è arrivato in pronto soccorso cianotico e con problemi cardiaci. La madre ha riferito che sul letto c'erano dei cuscini a protezione
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Un bimbo di 10 mesi è morto oggi a Bisceglie, in Puglia, dopo le gravi lesioni riportate in seguito a una caduta domestica. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, era stato accompagnato d’urgenza in ospedale dalla madre, che ha riferito ai medici che il bambino sarebbe caduto dal lettone nonostante la presenza di alcuni cuscini posti a protezione.

L’arrivo in pronto soccorso

All’arrivo in Pronto soccorso le condizioni del neonato sono apparse subito critiche. I sanitari lo hanno trovato cianotico e con battito cardiaco flebile. Il personale medico ha tentato le manovre di rianimazione per circa un’ora, senza riuscire però a salvarlo. Il decesso è stato constatato poco dopo. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica della caduta e verificare ogni elemento utile all’indagine.

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