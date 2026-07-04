Il messaggio di Cristiano Ronaldo per Andrés, travolto dal terremoto in Venezuela: «Ti aspetto» – Il video

Il campione portoghese ha fatto arrivare il suo abbraccio e il suo invito al ragazzino che ha perso tutto nel sisma del 24 giugno

Cristiano Ronaldo ha invitato Andrés Mieles, un bambino venezuelano di 11 anni rimasto gravemente ferito nei terremoti del 24 giugno, ad assistere a una delle sue partite «non appena si sarà ristabilito». In un video-messaggio al ragazzino, diffuso poi sui social, il capitano della nazionale portoghese gli ha inviato il suo affettuoso incoraggiamento. La storia di Andrés è diventata virale dopo che questi aveva raccontato che uno dei suoi desideri più grandi era quello di avere la figurina del fuoriclasse portoghese nell’album Panini dei Mondiali.

La storia di Andrés e il messaggio di CR7

«Quando starai meglio ti voglio invitare a vedere una mia partita e che tu ti diverta», ha detto Ronaldo, aggiungendo di volere conoscere personalmente il ragazzino e inviandogli un abbraccio. Il video-messaggio è poi stato mostrato al bambino in ospedale dal content creator venezuelano Armando Poyo, promotore della campagna di solidarietà. Andrés Mieles è rimasto gravemente ferito nei due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito il Venezuela, ha perso una gamba e la famiglia e la sua vicenda ha suscitato un’ondata di solidarietà dentro e fuori dal Paese.